Ditte Haue, der blandt andet er kendt fra DR-programmerne "Sporløs" og "Aftenshowet", skifter til TV2.

Efter at have været på DR siden sin praktiktid, skal tv-værten Ditte Haue fremover sige velkommen til TV2 Nyhederne, når hun toner frem på skærmen.

Det skriver TV2 i en pressemeddelelse.

Ditte Haue har blandt andet gjort sig bemærket som vært på DR-programmerne "Sporløs" og "Aftenshowet", men fra 1. maj skal hun guide danskerne gennem nyhedsstrømmen i klokken 19-udsendelsen på TV2.

For den 33-årige værtinde er der tale om et drømmejob.

- Jeg er oplært i nyhedsjournalistikken, og selv om jeg har været rigtigt glad for nye og spændende udfordringer på både "Sporløs" og "Aftenshowet", har jeg længe savnet at være en del af nyhedsdækningen.

- Jeg mener, at vi som journalister altid og særligt i disse år med falske nyheder og diskutable nyhedsleverandører har en enormt vigtig opgave i at informere faktuelt og fair om, hvad der sker i vores samfund. Derfor er det et drømmejob at blive vært på det, jeg mener, er Danmarks skarpeste nyhedsmedie lige nu, siger Ditte Haue.

Ditte Haue er uddannet cand.comm. fra Roskilde Universitet med en kandidatgrad i journalistisk og dansk litteratur.

Hun har ligeledes i en periode læst politisk journalistik og tv-formater på Københavns Universitet samt tysk på Roskilde Universitet.

