Tv-værten og hendes familie vil gerne være med til at skabe en fællesskabsfølelse i denne specielle tid.

I julen stimler man sig traditionelt set sammen.

Men i år bliver vi på det kraftigste opfordret til det stik modsatte for at forhindre coronavirusset i at sprede sig yderligere.

Sidder man alene juleaften - uanset årsag - åbner tv-vært Lene Beier og hendes familie deres hjem for de seere, som har lyst til at se med.

Det sker i programmet "Juleaften Live".

- For mig handler julen udelukkende om relationer og om at være sammen med de mennesker, jeg holder af. Og jeg kan simpelthen ikke holde ud at tænke på, hvis der er nogen, der skal sidde helt alene, siger Lene Beier.

- På en eller anden måde har vi efterhånden vænnet os til at være sammen online, selv om vi er hver for sig. Så hvis man har lyst til at være i selskab med os, vil vi gerne være med til, at det måske føles, som om at der er nogle, siger hun.

- Vi er bare en hel almindelig familie, der skal holde en helt almindelig juleaften. Det bliver ikke nogen fancy julestue eller et juleshow. Det bliver helt stille og roligt.

De bliver seks personer i alt hjemme hos Lene Beier.

Hun holder jul sammen med sin mand, Anders Beier, parrets to sønner, sin mor og sin ene søster, som er fraskilt og ikke skal være sammen med sine børn juleaften.

Undervejs sender Hjalmer, Lis Sørensen og Søs Fenger julehilsner og synger julesange, og der bliver stillet om til en række TV2-værter - heriblandt Natasja Crone og Rasmus Tantholdt, Janni Pedersen, Peter Tanev, Claus Holm og Christian Degn - for at høre om deres juletraditioner, og hvordan aftenen forløber hos dem i et år, hvor intet er, som det plejer at være.

- Nu har jeg snakket med mange ensomme i løbet af foråret, hvor jeg tilbød at ringe til folk, som havde brug for en snak, og den kollektive ensomhed har lagt sig som en tung dyne over vores land, fordi vi er isoleret, siger Lene Beier.

- Vi aner ikke, hvornår vi kan tage over at besøge vores kære igen. Så det er et forsøg på at omfavne, at det er sådan, det er, og så prøve at gøre det så hyggeligt som muligt alligevel.

"Juleaften Live" sendes på TV2 og TV2 Play den 24. december klokken 20.00.

/ritzau/