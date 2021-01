Natasja Crone fortæller om forholdet til kollegaen og korrespondenten Rasmus Tantholdt i Alt for damerne.

For fire år siden forelskede TV2-værten Natasja Crone sig i kollegaen og korrespondenten Rasmus Tantholdt, og følelserne var gengældt.

Men begyndelsen af forholdet var ret turbulent, fortæller Natasja Crone i et længere interview med magasinet Alt for damerne.

- Egentlig ville vi begge gerne forholdet, men det var også sådan lidt: Okay, med vores bagage ?". Vi kom med hver vores forliste forhold og lavede lidt en gentagelse af noget, vi havde prøvet før, siger hun i interviewet med Alt for damerne.

Natasja Crone boede syv år sammen med nyhedsværten Lasse Sjørslev, og Rasmus Tantholdt har været gift med nyhedsværten Cecilie Beck fra 2010 til 2016.

Og derfor var der sikkert mange, der havde en mening om, at Natasja Crone og Rasmus Tantholdt efterfølgende fandt sammen.

- Vi var begge meget i tvivl og skiftedes til at trække følehornene til os. Og når vi gjorde det, følte den anden sig forladt eller i hvert fald svigtet. Det betød, at vi tidligt så nogle grimme sider af hinanden, fortæller Natasja Crone blandt andet videre i interviewet og siger senere:

- Samtidig havde vi også det her bånd imellem os, der gjorde, at vi ikke rigtig kunne finde ud af at gøre det helt forbi. Så på et eller andet tidspunkt hen over nytåret 2016-2017 besluttede vi os for, at okay, nu må det være nok med det her hvad-nu-hvis, fortæller hun.

Parret har været sammen lige siden, og Natasja Crone beskriver beslutningen som den helt rigtige.

50-årige Natasja Crone har to voksne sønner fra et tidligere ægteskab, mens 47-årige Rasmus Tantholdt har en teenagesøn fra ægteskabet med den tidligere studievært Caroline Boserup.

/ritzau/