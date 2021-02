Den erfarne vært Divya Das skal fremover være TV2's EU-korrespondent i Bruxelles.

En række TV2-værter kommer i de kommende måder til at få nye titler, når stationen foretager en større omrokering på udlandsstoffet.

Det skriver fagbladet Journalisten.

Blandt værterne er den erfarne korrespondent Divya Das, som pakker kuffert og mikrofon og rykker til Bruxelles, hvor hun overtager jobbet som EU-korrespondent fra journalist Lotte Mejlhede.

Lotte Mejlhede bytter derimod jobbet som EU-korrespondent ud med tjansen som fast vært på et nyt udenrigsmagasin på TV2 News, som går i luften efter sommerferien.

Derudover får hun titel som international korrespondent og skal dække Storbritannien, Arktis og rigsfællesskabet samt international sikkerhedspolitik.

Divya Das har de seneste tre år været Europa-korrespondent med base i London, men det job overtager tidligere nyhedsdirektør på TV2 Mikkel Hertz nu.

Mikkel Hertz får base i Berlin, hvor han blandt andet skal dække efterårets tyske valg. Han har tidligere været korrespondent i Berlin for Jyllands-Posten.

- Som korrespondent med udgangspunkt i Berlin kommer jeg til at krydse mine egne spor, og efter mange år med ansvar for redaktionel ledelse er det for mig en fantastisk attraktiv mulighed. Jeg glæder mig vildt og vil gå til opgaven med både engagement og ydmyghed, udtaler Mikkel Hertz i en pressemeddelelse fra TV2.

/ritzau/