Den 27-årige vært og reporter Christina Schmidth fra TV2 Nord skal være vært på TV2 Sport.

Når sportssæsonen til efteråret fløjtes i gang, bliver det med den 27-årige journalist Christina Schmidth med på holdet.

Seere af TV2 Nord genkender hende formentligt som vært og reporter på regionalstationen, men fra omkring 1. september får hun ny hjemmebane på sportsnyhederne på TV2.

Det annoncerer TV2 i en pressemeddelelse.

Christina Schmidth afløser Christian Müller Bækgaard, der tidligere på året blev vært på TV2 News.

- De gode sportsbegivenheder samler os og skaber masser af følelser. Det stærke engagement smitter af på mig som reporter og vært, og jeg glæder mig meget til at komme i gang, siger den kommende sportsvært i pressemeddelelsen og fortsætter:

- At være en del af dækningen af sportsbegivenheder, som mange danskere brænder for, er en kolossal udfordring, som samtidig giver mig store muligheder for udvikling, lyder det fra Christina Schmidth.

Christina Schmidth er uddannet journalist fra Syddansk Universitet. Der var hun i praktik på TV2 Fyn og efter endt uddannelse både tilknyttet regionalstationen der og selve TV2 Nyhederne.

I 2018 skiftede hun det fynske ud med det nordjyske, hvor hun blev ansat som vært og reporter på TV2 Nord.

Nu vender Christina Schmidth altså tilbage til Fyn og begynder som vært på sportsnyhederne på TV2 omkring 1. september, oplyser tv-stationen i pressemeddelelsen.

- Christina har samlet tv-erfaring hos TV2s venner i den regionale nyhedsjournalistik, og hun er et stort værtstalent, siger TV2 Sports redaktionschef, Kristian Bech Josefsen.

- Allerede nu formår hun som vært at balancere faglighed og godt selskab, og det er et stærkt grundlag for det videre arbejde med sport som fast fagområde, siger han videre i pressemeddelelsen.

/ritzau/