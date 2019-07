Fem nye familier skal fra næste år og 18 år frem give tv-stationen indblik i børnenes liv, oplyser TV2.

TV2 vil producere en ny omgang af serien "Årgang 0", hvor stationen følger børn og deres familier, fra børnene bliver født til de fylder 18 år.

Det skriver TV2.

- Vi har besluttet at starte helt forfra med en ny "Årgang 0", som denne gang hedder "Årgang 2020". Det har vi gjort, fordi "Årgang 0" er blevet en kæmpestor historie for TV2, siger redaktør Mette Heiberg.

TV2 søger i alt fem familier, der har termin i første kvartal af 2020. Familierne skal altså være indstillet på, at deres børn jævnligt vil opleve at blive filmet og optræde i fjernsynet frem til år 2038.

Og der er meget at leve op til. Serien har nemlig været en stor succes for TV2, der i gennemsnit har trukket 948.000 seere til hver af de 68 afsnit.

Højdespringeren var ifølge stationen afsnittet sendt 2. februar 2010. Her så 1.285.000 med.

Det er selskabet Warner Brothers, der skal producere serien, og her ønsker man også ansøgninger om at deltage fra anderledes familier.

- I udgangspunktet udelukker vi ikke nogen som helst. Vi vil også gerne rystes lidt på en god måde i forhold til, at nu gør vi det igen, så vi inviterer alle typer af danskere til at melde sig, siger producent Jan Bacher Dirchsen.

Han understreger, at det vigtigste er, at man som familie gør sig det klart, at man går ind til en langvarig forpligtelse på 18 år.

De medvirkende får ikke penge for at deltage, og de første optagelser ventes at blive optaget i december måned 2019.

