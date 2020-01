Fortællinger om fem danskere med sjældne sygdomme blev hædret, da tv-branchen uddelte priser.

Tv-programmer vist på TV2 blev de store vindere, da tv-branchen lørdag aften uddelte Tvprisen 2020 i Tivoli Hotel & Congress Center i København.

Kanalen modtog hele 13 - og dermed flest - priser, blandt andet for bedste nyhedshistorie, underholdning og reportageserie.

Tvprisen er branchens kåring af de bedste programmer og personlige præstationer på dansk tv.

En af priserne vandt TV2 for "Bedste reportageserie" for dokumentarserien "De sjældne danskere". Den gives til et program, der tager seerne med ud i virkeligheden og følger enkelte personers liv eller skildrer livet på en institution eller lignende.

Serien handler om Piet, Bastian, Hjalte, Rebekka og Nalina, som alle lider af meget sjældne sygdomme.

Den blev første gang vist i 2018, og anden sæson løb over skærmen i efteråret 2019.

Her kunne seerne for første gang møde dengang 5-årige Nalina, som lider af det meget sjældne Stikler Syndrom. Det betyder blandt andet, at hun har dårligt syn og underudviklede knogler i ansigtet.

TV2 vandt også prisen for "Bedste nyhedshistorie" for sin dækning af debatten om en omfartsvej ved Mariager i foråret 2019.

Sagen drejede sig om, at den daværende VLAK-regering sammen med Dansk Folkeparti ville løse problemer med trængsel på danske veje.

I den forbindelse afsatte regeringen blandt andet omkring 300 millioner kroner til en omfartsvej, der skulle bygges uden om Mariager for at omdirigere noget af al den trafik, der angiveligt løb gennem byen.

Her lavede TV2 blandt andet et forsøg, hvor de satte et kamera op på et brostensbelagt torv i Mariager, som i 12 timer skulle tælle forbipasserende lastbiler og busser.

Også TV2-personligheder modtog priser ved årets uddeling. Vært Natasja Crone modtog prisen som "Årets vært" i fakta-kategorien og æresprisen "Årets Otto" gik til chef Anette Rømer.

Der blev til aftenens uddeling givet i alt 25 priser, som er blevet vurderet af 23 fagjuryer bestående af erfarne tv-folk og andre eksperter på området.

Jurymedlemmerne har set timevis af danske tv-programmer igennem. De har i deres bedømmelse lagt vægt på kriterier som idérigdom, eksekvering, tilrettelæggelse, dramaturgi og underholdningsværdi.

