Vicky Knudsen og partner Martin Parnov Reichhardt fik blot fem point i premieren på "Vild med dans".

TV2-biologen Vicky Knudsen og partner Martin Parnov Reichhardt tog ikke mange trin i deres jive, før klappen gik ned for nydanseren i debuten i fredagens Vild med dans.

Det blev selvfølgelig ikke forbigået af de fem skrappe dommere, der gav dem fem point, som sendte parret på sidstepladsen.

- Jeg har været for sikker hele ugen, og så gik den famøse klap ned. Jeg kan ikke huske sidste halvdel af dansen, lyder reaktionen fra Vicky Knudsen.

- I morges gik det glimrende, generalprøven gik glimrende, men lige før vi skulle ind, begyndte jeg at overtænke det hele, siger hun videre.

Jive er den allerhurtigste dans, og når først man misser takten, er det svært at komme ind i dansen igen, forklarer Vicky Knudsens professionelle partner, Martin Parnov Reichhardt.

Men han synes alligevel, at dommerne var for hårde.

- Jeg er muligvis en lille smule farvet. For selv om der var nogle trin, som Vicky ikke helt fangede, havde jeg stadig fornemmelsen af, at vi dansede hele vejen igennem, siger han og fortsætter:

- Selvfølgelig tog hun ikke alle de rigtige trin, men vi kunne stadig lave en del af koreografien, vi havde planlagt.

Næste fredag kaster parret sig ud i en tango.

- Der er lidt mere passion og mørk stemning, og så må vi se, hvor godt det passer til frøken Knudsen, lyder det fra Martin Parnov Reichhardt.

- Men den stædighed, som hun har, får vi brug for, så jeg ser noget rigtig godt til næste uge, siger han.

Ifølge Vicky Knudsen passer tangoen mindre godt til hende, end jive gør.

Derfor bliver parret nødt til at charmere dommerne lidt mere, end de gjorde i denne uge, hvis de skal gøre sig forhåbninger om at blive i konkurrencen.

- Det er ikke noget problem, for vi er da det par, der har største chance for at gå fremad, joker hun.

Mens Vicky Knudsen og Martin Parnov Reichhardt fik aftenens laveste point, fik Badehotellet-stjerne Merete Mærkedahl og partner Thomas Evers Poulsen premiereprogrammets højeste med 17 i karakter.

"Vild med dans" løber over skærmen igen fredag aften klokken 20 på TV2.

/ritzau/