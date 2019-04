Der har været fine seertal og opmærksomhed på "X Factor", og TV2 har derfor planer om endnu en omgang.

For TV2 har årets X Factor-sæson været den første, men det bliver ikke den sidste.

TV2 kommer nemlig til at lave en ny sæson næste år.

Det afslører underholdningsredaktør på tv-stationen, Dorte Borregaard.

- Det har virkelig været succesfuldt for os at have "X Factor", vi har fået nogle rigtig flotte tal, og når man har så stor en succes, er det klart, at man gerne vil fortsætte.

- Det er ikke kun på hovedkanalen, men også på TV2 Play og alt det, vi har lavet rundt om programmet, siger Dorte Borregaard.

TV2 har blandt andet sendt showet "Z Factor" med YouTube-stjernen Rasmus Brohave og en podcast om "X Factor".

"X Factor" har haft 1,2 millioner seere i gennemsnit over de 14 udsendelser, og programmets succes har medvirket til, at TV2 har haft sit bedste 1. kvartal siden 2009, oplyser tv-stationen.

Da TV2 købte programmet af DR, var det da heller ikke kun med en enkelt sæson i tankerne. Om TV2 havde valgt at droppe showet fremover, hvis det havde vist sig ikke at blive en seersucces, har Dorte Borregaard ikke overvejet.

- Det har vi faktisk slet ikke haft i tankerne, for vi har troet så meget på det. Vi har hele tiden tænkt, at det her skulle vi bare gøre godt, og vi er utroligt glade for at se, hvordan danskerne har taget i mod denne sæson, siger Dorte Borregaard.

Især de unge danskere, som Dorte Borregaard ellers forklarer er svære at få til at se flow-tv, er hoppet med på X Factor-bølgen, viser TV2's egne tal.

- Det er fedt at konstatere, at "X Factor" stadig er et format, der kan få folk til at se fjernsyn, siger hun.

Finalen i "X Factor" finder sted fredag aften i Forum Horsens. Her skal Live Vogel, Benjamin Rosenbohm og Kristian Kjærlund kæmpe om sejren.

/ritzau/