På grund af coronavirusset må TV2 tænke kreativt, når det gælder efterårets "Vild med dans".

Det er noget af et puslespil, der skal gå op for TV2, efter at coronavirusset har ændret i den sendeflade, tv-stationen oprindeligt havde planlagt hen over foråret og sommeren.

Og derfor vil der også være store ændringer. Det skriver TV2 på sin hjemmeside.

Her afsløres det, at "Vild med dans", der normalt plejer at finde sin vinder ved en stor finale i slutningen af november, i år vil blive rykket, således at programmet først får premiere den 2. oktober og bliver sendt helt op til juleferien.

Inden da sender TV2 programmet "Den vildeste danser", der ellers skulle have været sendt i foråret. Det program får premiere den 7. august.

- Covid-19 har rykket alle vores underholdningstilbud til senere end planlagt, og antallet af fredage er jo rimelig konstant. Vi har ikke ønsket at sende "Den vildeste danser" og "Vild med dans" samtidig, så derfor går der et par uger mere end normalt, før vi er klar til Danmarks modigste dansere, siger Thomas Richardt Strøbech, underholdningsredaktør på TV2.

Han mener ikke, det er en ulempe, at "Vild med dans" nu vil blive sendt i juletiden.

- Jeg har en god fornemmelse af, at december og "Vild med dans" kommer til at klæde hinanden rigtig godt, siger han.

Hvordan finalen i det store show bliver, er endnu ikke afgjort, men det står allerede nu klart, at den ikke kan blive, som den plejer.

- Det ligger ikke i kortene, at vi kan samle over 3000 mennesker i en fyldt arena. Så der skal tænkes kreativt og anderledes. Og med julen lige for døren til finalen vil det nok helt sikkert inspirere til en finale, som vi aldrig har set den før, siger Thomas Richardt Strøbech.

/ritzau/