Det er lykkedes at kapre den danske verdensstjerne i serien, hvor også hans kone og søn har store roller.

Når den ottende sæson af "Badehotellet" slår dørene op den 1. februar, træder den danske verdensstjerne Lars Mikkelsen ind i universet.

Den 56-årige skuespiller indtager rollen som teatermaler Svend Damm, der er en god bekendt af hr. Weyse og hans hustru, fru Helene, som spilles af henholdsvis Jens Jacob Tychsen og Cecilie Stenspil.

- En farverig personlighed, der - hvad angår selvoptagethed - kan konkurrere med selv Weyse. Svend Damm lever efter det kommunistiske motto: at yde efter evne og nyde efter behov - hvor behovet for at nyde nok trænger evnen til at yde lidt i baggrunden, beskriver TV2 ham.

Blandt de nye gæster, der tjekker ind i sæsonen, ses også arkæologen Claus Villumsen i skikkelse af skuespilleren Andreas Jebro, der privat er gift med Amalie Dollerup, som spiller bestyrerinden Amanda i serien.

Og så tjekker hr. Weyses første ekskone, Fanny Fjord, ind, og hun lægger ikke fingrene imellem, lyder det fra TV2.

Fanny Fjord spilles af Mille Lehfeldt.

Der er naturligvis også gensyn med en række kendte gæster, som atter tjekker ind - herunder grosserer Madsen i skikkelse af Lars Ranthe, Merete Mærkedahl som stuepigen Otilia - og ikke mindst fru Frigh, som spilles af Anette Støvelbæk.

Og det kan være, at Lars Mikkelsen har fået nogle fif af sidstnævnte.

Privat har Anette Støvelbæk og Lars Mikkelsen nemlig været gift siden 1989.

Parrets ældste søn, den fremadstormende skuespiller Lue Støvelbæk, har også medvirket i "Badehotellet" og spillede - meget passende - fru Frighs søn, Leslie.

Når "Badehotellet" slår dørene op for ottende sæson, er året 1941, og Anden Verdenskrig raser for anden sommer i træk.

Tyskerne har beslaglagt nabohotellet og befinder sig blot en kilometer længere nede ad stranden.

Men stamgæsterne og personalet forsøger vanen tro at få ferien på badehotellet til at glide så problemfrit som muligt.

"Badehotellet" får premiere på TV2 og TV2 Play den 1. februar.

/ritzau/