TV2 Charlie og SF Studios har startet optagelserne til et nyt dansk tv-drama, der får premiere til efteråret.

København. TV2 Charlie fik stor succes med tv-serien "Mercur", og nu igangsætter kanalen en ny fiktionsserie, som tager seerne med tilbage til et dansk hospital i begyndelsen af 1950'erne.

Det annoncerer TV2 i en pressemeddelelse.

I samarbejde med SF Studios har TV2 Charlie netop taget hul på optagelserne til dramaet, der indtil videre lyder titlen "Sygeplejeskolen".

- Med "Sygeplejeskolen" kan vi fortsætte arbejdet med at give dansk kvalitetsindhold til Charlies seere og bygge videre på en stærk portefølje af historiske fiktionsserier, der fortæller noget om os danskere og den historie, der har formet os som et fælles folk, fortæller Sune Roland, der er kanalchef for TV2 Charlie, i pressemeddelelsen.

Det kommende danske seriedrama handler om de to sygeplejestuderende Erik og Anna og deres medstuderende.

- De to bliver som de første optaget på sygeplejerskeuddannelsen på et hold med både mænd og kvinder, da Danmark efter Anden Verdenskrig mangler sygeplejersker, og man derfor på forsøgsbasis beslutter også at optage mænd, lyder det i pressemeddelelsen.

Rollerne som Erik og Anna spilles af Morten Hee Andersen, der er kendt fra tv-serien "Herrens veje", og Molly Blixt Egelind, der tidligere har medvirket i "Mercur".

Optagelserne til serien vil strække sig over seks uger fra maj til juni. Også skuespillerne Asta August, Ulla Vejby, Benedikte Hansen og Jesper Groth er på rollelisten.

"Sygeplejeskolen" vil fordele sig over seks afsnit af 40 minutters varighed, oplyser TV2 Charlie.

Serien ventes at få premiere i efteråret 2018.

/ritzau/