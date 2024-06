3F Superliga skal leve hele året rundt. Det er ambitionen hos TV 2, som fremover får faste korrespondenter til at nyhedsdække landets bedste fodboldklubber.

TV 2 har holdopstillingen klar, når kanalen skruer op for 3F Superliga efter at have fået rettighederne til landets bedste fodboldrække.

Fire ud af TV 2's otte regionalstationer får nu en dedikeret Superliga-korrespondent, afslører mediekoncernen i en pressemeddelelse.

- 3F Superliga handler om nærhed, tradition og følelser og er for mange danskere mere end fodbold, siger TV 2 Sports chefredaktør, Kristian Bech Josefsen, i pressemeddelelsen og fortsætter:

- TV 2 ønsker at være hele Danmarks hjemmebane. Det bliver vi ved at udnytte vores store rækkevidde i befolkningen og vores lokale forankring, som vi nu styrker ved at øge samarbejdet med størstedelen af TV 2 Regionerne omkring vores Superliga-dækning.

Dan Sørensen fra TV Midtvest skal dække de nykårede mestre fra FC Midtjylland samt Silkeborg IF og Viborg FF. Simon Brix fra TV2 Nord dækker oprykkerne AaB, mens Daniel Just Schram fra TV Syd dækker den anden oprykker Sønderjyske samt Vejle Boldklub.

Magnus Dam Nielsen fra TV 2 Kosmopol dækker FC Nordsjælland og Lyngby Boldklub i hovedstaden, hvor TV 2 Sports egne medarbejdere Ulrik Jönsson og Marie Juul Jørgensen er klubkorrespondenter i henholdsvis Brøndby IF og F.C. København.

Slutteligt dækker Allan Hvid AGF og Randers FC som freelancer, oplyser TV 2.

Superliga-korrespondenterne skal blandt andet lave reportager fra træningspas, lave lynanalyser, tippe nyheder, være med live på TV 2 News og dele viden om de forskellige klubber med TV 2 Sports fodboldeksperter.

- Superliga-korrespondenterne bliver TV 2's øjne og ører i klubberne på ugentlig basis. Det bliver et bredt samarbejde, som vi har høje forventninger til, lyder det fra chefredaktør Kristian Bech Josefsen.

/ritzau/