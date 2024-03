En ny sæson af det populære underholdningsprogram "Forræder" vil invitere almindelige danskere til drama på slottet.

Der er lagt op til drama og bedrag, når TV 2 udvider underholdningsprogrammet "Forræder" med en sæson, hvor deltagerne udelukkende kommer til at bestå af ukendte danskere.

Premieresæsonen i sommeren 2023 bestod af kendte danskere som tidligere nyhedsvært Tine Gøtzsche, sanger og skuespiller Johannes nymark og konditor Mette Blomsterberg.

Det skriver TV 2 i en pressemeddelelse.

I programmet, der vil blive vist på TV 2 Echo, kender deltagerne ikke til hinanden.

- Det medfører et helt nyt lag af spillet, hvor vi også forudser en mere ægte realityfølelse, når spillet handler om at skille sandheder fra løgne og at lave følelsesmæssige og strategiske alliancer, siger TV 2 redaktør Thomas Richardt Strøbech i pressemeddelelsen.

I modsætning til sæsonerne med kendte deltagere, hvor pengepræmien gik til velgørenhed, kan deltagerne nu vinde pengene til sig selv, hvis det er dem, der forlader slottet som de sidste.

I "Forræder" bliver 18 deltagere delt op i to hold: de loyale og forræderne, men forræderne lader, som om at de også er loyale.

I et taktisk spil om tillid og løgne sender forræderne en efter en de loyale deltagere hjem, medmindre de loyale kan udpege forræderne og stoppe bedraget.

Men inden almindelige danskere kan få lov at dyste om pengepræmien, skal endnu et hold kendisser indtage Forræder-slottet.

Den anden sæson af "Forræder" har premiere til april.

Hvilke kendte, der skal indtage rollerne som loyale eller forrædere, er endnu ikke blevet afsløret.

/ritzau/