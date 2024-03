Som følge af Rasmus Tantholdts nye rolle vil TV 2 i mindre grad benytte sig af freelancere, siger udlandschef.

Den velkendte journalist Rasmus Tantholdt skal fremover være ny mellemøstkorrespondent hos TV 2.

Det skriver mediet i en pressemeddelelse.

TV 2 har besluttet at intensivere dækningen i regionen som følge af krigen mellem Israel og Hamas og et stigende antal konflikter og væbnede sammenstød i Mellemøsten, fremgår det.

50-årige Rasmus Tantholdt har siden 2003 været TV 2's korrespondent i krigs- og katastrofeområder.

Han har været med til at dække alt lige fra Ruslands invasion af Ukraine til VM i fodbold i Qatar i 2022.

Men siden Hamas' overraskelsesangreb på Israel 7. oktober 2023 har han løbende været i området for at dække konflikten.

- Det er på en sørgelig baggrund, at jeg nu intensiverer mine rejser i Mellemøsten, siger Tantholdt i meddelelsen.

Som følge af Tantholdts nye rolle vil TV 2 fremover i langt mindre grad benytte sig af freelancere og andre mediers korrespondenter til at dække konflikter i Mellemøsten.

Det fortæller Jakob Vissing, udlandschef hos TV 2, til Ritzau.

Derfor har mediet også meddelt den omdiskuterede korrespondent Jotam Confino, der har rapporteret for TV 2 siden konfliktens start, at han vil blive brugt mindre.

Jotam Confino, der har en israelsk far, er på primært sociale medier blevet beskyldt for at være proisraelsk i sin dækning.

Korrespondenten, som ifølge Journalisten har en fast freelanceaftale med CBS News, har selv været meget aktiv på sociale medier og svaret tilbage på den kritik, der har været rettet mod ham.

Det gjaldt også, da Anders Ladekarl, generalsekretær i Dansk Røde Kors, 17. februar i en kommentar til et af Confinos opslag om konflikten på X skrev, at Confino spredte misinformation, som "er livsfarligt for vores kolleger".

Confino svarede tilbage ved at kalde det for "nogle meget voldsomme anklager".

Det arbejde, som Confino har leveret for TV 2, har været fremragende, siger Jakob Vissing, der understreger, at udnævnelsen af Tantholdt til mellemøstkorrespondent ikke hænger sammen med beskyldningerne mod Confino.

- Han har været udsat for en urimelig og grænseoverskridende kampagne, som har været bundet af hans etnicitet og jødiske rødder, siger udlandschefen.

- Det har TV 2 helt fra starten taget afstand fra. Det har ikke haft indflydelse på, at vi har brugt ham.

Udnævnelsen af Tantholdt "har modnet" over nogle måneder, fordi TV 2 har kunnet se, at mediet havde brug for en anden form for dækning, end den TV 2 havde i de første måneder.

- Det er bare en konsekvens af, at vi lige nu kommer til at fokusere alle vores kræfter på vores nye mellemøstkorrespondent til at være den, der står i spidsen for vores dækning, siger Jakob Vissing.

Selv om Confino kommer til at blive brugt mindre, er det ikke ensbetydende med, at samarbejdet er helt afbrudt, lyder det.

