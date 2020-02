Donald Trump mener ikke, at en ikke-engelsk film burde have vundet prisen for Bedste Film ved Oscar 2020.

USA's præsident, Donald Trump, kritiserer, at den sydkoreanske film "Parasite" har vundet prisen for Bedste Film ved oscarshowet.

Ved et vælgermøde i den amerikanske delstat Colorado natten til fredag dansk tid kritiserede Donald Trump oscarakademiet for at give prisen til en udenlandsk film.

- Hvor dårlig var Academy Awards (oscarshowet, red.) i år? Så I det? Vinderen var en film fra Sydkorea! Hvad fanden handler det om?, sagde Trump foran en hujende forsamling.

- Vi har nok problemer med Sydkorea. Og så giver de dem årets Bedste Film.

Den sydkoreanske film, der er instrueret af Bong Joon-ho, skrev historie som den første ikke-engelsksprogede film til at vinde prisen for Bedste Film.

Trump sagde videre til vælgermødet, at han ikke havde set filmen.

Filmens distributør i USA, Neon, kommenterede på Twitter præsidentens aversion mod filmen, der vises i amerikanske biografer på koreansk med engelske undertekster.

- Forståeligt, han kan ikke læse, skriver distributøren.

Donald Trump har siden sin sejr ved præsidentvalget i 2016 turneret USA rundt med sloganet "Amerika først". Ved vælgermødet sagde han, at det var tide at finde de gamle klassikere frem.

- Kan vi få "Borte med Blæsten" tilbage? "Sunset Boulevard"?.

/ritzau/AFP