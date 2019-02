Selv om Spike Lee ikke nævnte Donald Trumps navn i sin takketale, har præsidenten set sig sur på instruktøren.

Den amerikanske instruktør Spike Lee fejrede søndag aften, at han modtog en Oscar ved i en følelsesladet takketale blandt andet at se frem mod det amerikanske præsidentvalg i 2020.

- Tag det moralske valg mellem kærlighed og had. Lad os gøre det rigtige!, sagde Spike Lee med henvisning til næste års valg.

Spike Lee vandt sammen med Charlie Wachtel, David Rabinowitz og Kevin Willmott en Oscar for Bedste Filmatisering for manuskriptet til filmen "BlacKkKlasman", som Spike Lee også har instrueret.

Filmen handler om en sort politibetjent, der infiltrerer den højreekstreme gruppe Ku Klux Klan ved at udgive sig for at være hvid.

Den 61-årige sorte instruktørs takketale har mandag fået den amerikanske præsident, Donald Trump, til tasterne.

- Det ville være godt, hvis Spike Lee kunne læse sine egne notater, eller bedre endnu hvis han helt kunne lade være med at bruge notater, når han kommer med sit racistiske slag mod præsidenten, skriver Trump på Twitter.

Herefter tilføjer Trump nogle af de ting, han som præsident mener at have fået gennemført til fordel for sorte amerikanere.

Spike Lee nævnte på intet tidspunkt Donald Trump i sin takketale.

Ud over at se frem mod valget i 2020 talte han om de sortes historie i USA og om sin egen familie. Heriblandt sin bedstemor, der var slave.

Søndagens oscarstatuette var Spike Lees første i karrieren. Han har tidligere modtaget en ærespris ved den prestigefulde prisuddeling.

Filmen "Green Book" med dansk-amerikanske Viggo Mortensen i en af hovedrollerne blev kåret som Bedste Film.

/ritzau/