Den amerikanske rapper Eminem optræder onsdag klokken 22.30 på Roskilde Festivals hovedscene, Orange Scene.

Roskilde. Det skabte frygt blandt dele af publikum, da flere skudlignende lyde hørtes under rapperen Eminems koncert på den amerikanske festival Bonnaroo i juni.

Der blev dog ikke skudt ved koncerten. Der var derimod tale om lydeffekter, og det fik efter koncerten flere blandt publikum til at klage på Twitter over de skræmmende effekter.

Det amerikanske publikums reaktion er dog ikke noget, som får betydning for sceneshowet under rapperens koncert på årets Roskilde Festival. Det oplyser musikchef Anders Wahrén.

- Det er noget (pyroeffekter, red.), som rigtig mange artister bruger, og det kommer han garanteret også til, siger Wahrén.

- Om man laver det med pyroeffekter eller med lydeffekter over anlægget, det kan være forskelligt, men det ligger inden for den kunstneriske frihed, så det blander vi os ikke i.

Eminem, som står bag hits som "Stan", "The Real Slim Shady" og "My Name Is", er kendt for sine hårdtslående tekster.

Det var efter nummeret "Kill You", at flere skudlyde hørtes på festivalen i USA. De blev blandt andet kaldt "ekstremt realistiske og uhyggelige" på Twitter.

Wahrén forstår ikke helt publikums reaktion.

- Jeg var selv til stede på Coachella (amerikansk festival, red.), hvor han brugte samme lydeffekter, og der var ikke nogen reaktioner, så det undrer mig lidt.

- Men jeg tror også, at man skal se det lidt i en amerikansk kontekst, hvor skyderier er lidt tættere på, siger Wahrén.

Eminems manager afviste i første omgang, at der var tale om skudlyde, men forklarede, at der var tale om fyrværkeri. En uge efter kommenterede rapperen dog sagen under en koncert på Firefly Music Festival i USA.

På en storskærm ved koncerten stod der "hvis I let bliver skræmt af høje lyde eller stødt af ucensurerede tekster, burde I ikke være her" med Eminem som afsender.

Roskilde Festival har siden 2001 prøvet at få Eminem til at optræde på festivalen. Det sker onsdag klokken 22.30 på Orange Scene, når rapperen giver sin første koncert på dansk jord nogensinde.

/ritzau/