Den anerkendte skuespillerinde er aktuel i sin første filmrolle herhjemme siden May el-Toukhys "Dronningen".

- Spekedulerer du, mor?

- Ja, Kalle, jeg spekulerer.

Men Erna ikke bare spekedulerer, som hendes mentalt udfordrede søn siger det. Hun er dybt fortvivlet.

I slutningen af Første Verdenskrig indkalder Det Tyske Kejserrige rub og stub - selv de dansksindede sønderjyder - til den preussiske hær - og i Erling Jepsens roman "Erna i krig" også Ernas søn, Kalle.

Erna trygler om at lade Kalle gå fri, men der er brug for alle mænd - også Kalle.

Da en soldat springer ud af et vindue for at desertere, tager Erna en skæbnesvanger beslutning. Hun bytter identitet med ham, klipper håret af, binder brysterne ind og lader sig indrulle i regiment 86 som menig Julius Rasmussen.

Erling Jepsens fortælling om "Erna i krig" er netop blevet filmatiseret med Trine Dyrholm i titelrollen og har premiere 29. oktober.

- Det var en utrolig fin karakter, jeg havde lyst til at hoppe ind i. Jeg synes, der er rigtig mange universelle temaer, som bliver foldet ud, og som er lige så vigtige nu som dengang, siger Trine Dyrholm og uddyber:

- Du kan stadigvæk finde en mor, der kæmper for, at hendes søn ikke skal dø. Du kan stadig finde en mor, som har svært ved at give slip på sit barn. Og du kan stadig finde en mor, som ikke tør kaste sig ud i sit eget liv, siger skuespillerinden.

For mens krigen har omsluttet Europa, udkæmper Erna sin egen indeni.

Hun har indgået en aftale med den lokale landbetjent - spillet af Ulrich Thomsen - som i egen høje person har hentet Kalle til krigen, om at tage imod hans bejleri, hvis han sikrer, at hun og Kalle kommer hjem i levende live.

Tynget af skyld over for sin skadede søn, hvis årsag ikke skal røbes her, har hun gennem hele sit liv tilsidesat sine egne behov.

Men at hendes fremtid skal defineres af hendes fortid, stiller soldaterkammeraten Anton - spillet af Anders W. Berthelsen - spørgsmål ved.

- Der er et interessant skisma i at beskytte og give slip i kærlighedens navn. Det kender jeg jo fra mig selv, siger Trine Dyrholm.

- Som forælder spejler man sig i, at man altid gerne vil gøre alt for at passe på sit barn. Man ved ikke, om man har gjort det rigtige, men man må stole på det og give slip en dag og lade dem stå på egne ben.

Ud over de tre rutinerede skuespillere fuldender en række unge, fremadstormende talenter resten af castet.

Sylvester Byder spiller sønnen Kalle, mens Ari Alexander, Emil Aron Mæng Dorph og Mads Langelund udgør de øvrige ungersvende i regiment 86, som er sendt til fronten ved Frankrig for at tvangskæmpe under fjendens faner.

Inden optagelserne gik i gang, var castet på teambuildingkursus og på militærøvelse, hvor de prøvede at mærke, hvad det vil sige at gå med tung oppakning, kravle gennem smalle, klaustrofobiske rør, lade og skyde og have gamle geværer i hænderne.

Indspilningerne foregik på Langeland og i Belgien og Estland iført ulduniformer og ofte i mudder til knæene omgivet af eksplosioner, vind- og regnmaskiner.

- Vi startede med nogle af de absolut sværeste scener nede i rummet i skyttegraven, og det var ret voldsomt. Det var ret heftigt at starte med så tunge scener, også for de unge, men den var de bare helt med på.

- De drenge var så modige, og det var så sejt af dem. Man kan altid lære noget af den form for nysgerrighed, som nogle, der måske ikke er super erfarne, kommer ind med.

Der blev også delt ud den anden vej rundt, fortæller Trine Dyrholm.

Det gav et særligt sammenhold at filme langt væk hjemmefra i en intens periode.

- Da vi optog scenerne i skyttegraven, som foregik midt ude på en mark, havde vi en stor gammel trailer, som vi havde ophold i og kunne sidde og få varmen i. Og så sad vi rigtig der og fortalte anekdoter fra gamle dage, fra teaterskolen og sådan noget.

- Det var ret sjovt, at vi sådan var de gamle. Det var lidt sjovt, fordi de var SÅ unge. De kunne jo nærmest være vores børn.

- Vi havde ikke særligt mange dage til at lave filmen, så det var arbejde fra morgen til aften, men det var i godt selskab og sammen med Ulrich og Anders, som jeg har kendt, siden jeg var ganske ung, og har arbejdet sammen med i flere forskellige sammenhænge, siger hun og nævner blandt andet tv-serien "Taxa" og Thomas Vinterberg-filmene "Festen" fra 1998 og "Kollektivet" fra 2016.

Trine Dyrholm er landets mest prishædrede skuespillerinde.

Hun spillefilmsdebuterede som 17-årig i 1990 med hovedrollen i dramaet "Springflod" og har alene på film og tv medvirket i over 60 produktioner.

"Erna i krig" er Trine Dyrholms første filmrolle herhjemme siden May el-Toukhys drama "Dronningen" fra 2019.

Storfilmen "Margrethe den første" er også på vej, og så er Trine Dyrholm netop nu i gang med optagelserne til anden sæson af thrillerserien "Forhøret" - over for blandt andre Ulrich Thomsen.

Men først handler det om at sende Erna ud til fronten - i krig og kærlighed - og forhåbentligt hjem igen med Kalle ved sin side.

- Jeg føler mig dybt privilegeret. Jeg er meget glad for at få lov til at lave super spændende opgaver og meget glad for at få lov til at lave denne film. Jeg synes, den er blevet utrolig fin og universel, siger skuespillerinden.

- Krigen kan oversættes metaforisk for livets kampe i det hele taget i forhold til at være splittet og finde ud af, hvem man er.

"Erna i krig" har biografpremiere den 29. oktober.

