Der var ekstra meget på spil i fredagens udgave af 'Vild med dans'.

Her kæmpede de otte tilbageværende par nemlig ikke blot om at gå videre i dansekonkurrencen, men også om en adgangsbillet til næste fredags store og traditionsrige Knæk Chancer-show på Det Kongelige Teater.

For den tidligere bordtennisspiller Michael Maze og hans partner, Mie Martha Moltke, blev fredagens program dog endestationen. Det skete efter en omdans mod bokser Mikkel Kessler og partner, Mille Funk.

Det var tredje gang, at Michael Maze og Mie Martha Moltke var i omdans. Parret er det femte par, som forlader årets udgave af underholdningsprogrammet.

Forud for afgørelsen havde aftenen budt på quickstep, cha-cha-cha, slowfox og jive.

Dommerne var i særdeleshed begejstrede for sangerinde Coco O. og hendes partner, Morten Kjeldgaard, der slog sig løs i en quickstep, som de fire dansedommere belønnede med 29 point.

Selv om det var aftenens højeste point fra dommerpanelet, så påpegede det, at parret har grundlag for at klare sig endnu bedre.

»Jeg synes, det var et rigtig fint program. Der var dog en ting, der var ærgerlig. Coco er alt for god til, at du behøver at lave sådan et show i midten,« lød det fra dommer Anne Laxholm, der opfordrede parret til at skue op for niveauet.

I den modsatte ende af karakterskalaen lå Umut Sakarya og hans partner, Jenna Bagge, der fik 16 point for deres quickstep. Men som så mange gange før i denne sæson blev parret reddet af seerne.

Næste fredag er der ikke nogen, der ryger ud af 'Vild med dans', når showet rykker ind på Det Kongelige Teater, hvor det skal handle om at samle ind til Knæk Cancer.

/ritzau/