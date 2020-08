Den 17. juli blev prinsesse Beatrice, der lørdag fylder 32 år, endelig gift med britisk-italienske Edoardo.

Coronakrisen og en skandaleramt far var tæt på at sætte en stopper for britiske prinsesse Beatrices bryllup.

Men efter adskillige omarrangeringer, udskydelser og andet bøvl fik prinsessen endelig sin mand, og hun kan, når hun lørdag den 8. august fylder 32 år, dermed fejre sin fødselsdag som nygift.

Det var ellers en hård kamp.

I efteråret 2018 begyndte prinsessen at date den britiske ejendomsrigmand Edoardo Mapelli Mozzi, der - ligesom hans navn antyder - har italienske rødder. Et år senere blev de forlovet.

- Vi er begge meget glade for at begynde vores fælles eventyr og kan ikke vente med at blive gift, skrev parret i et opslag på Instagram, hvor de offentliggjorde forlovelsen.

Men brylluppet lod vente på sig.

Først var det prinsesse Beatrices udstødte fars, prins Andrews, omdømme, der var tæt på at spolere ceremonien.

Det var nemlig kommet frem, at han havde besøgt den afdøde pædofilidømte forretningsmand Jeffrey Epstein.

Efterfølgende hævdede en kvinde, at hun som 17-årig blev tvunget til at have samleje med prinsen.

Det har han gentagne gange afvist - blandt andet i et meget omtalt tv-interview, som af flere iagttagere blev kaldt katastrofalt.

Skandalen førte til, at brylluppet ikke - som ellers planlagt - ville blive tv-transmitteret, og at der heller ikke ville blive brugt offentlige midler på bryllupsfesten.

Det stoppede dog ikke der, for kort tid efter satte coronakrisen ligeledes en kæp i hjulet.

Brylluppet, der skulle have været holdt i maj, måtte udskydes på ubestemt tid, for at parret kunne holde sig på den rette side af de britiske corona-retningslinjer.

Men den 17. juli kunne rigmanden og prinsessen endelig sige ja til hinanden.

Det skete ved en hemmeligholdt, privat ceremoni i en lille kirke i den store kongelige park Windsor Great Park.

Blandt gæsterne var regentparret, dronning Elizabeth og prins Philip, og "tæt familie".

Om prinsessens far deltog, har det britiske kongehus ikke villet svare på.

Generelt har prinsesse Beatrice ikke været nær så meget i offentlighedens søgelys som de mere fremtrædende medlemmer af kongehuset.

Men hun har alligevel tiltrukket en del opmærksomhed - i særdeleshed for de mange farverige og flamboyante hatte, hun har iført sig gennem årene.

Som da hun ved en ceremoni i 2016 havde en hat på hovedet, som måske bedst kan beskrives som en appelsinskræl. Eller da hun til et bryllup i 2008 valgte en hat udelukkende bestående af farverige, papirklippede sommerfugle.

Til sit eget bryllup havde hun dog droppet hatten og var i stedet iført diadem og slør.

Prinsesse Beatrice er dronning Elizabeths barnebarn og datter af prins Andrew og Sarah Ferguson, som blev skilt i 1996.

Hun er nummer ni i den britiske tronfølge, og hendes fulde titel er Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Beatrice af York.

/ritzau/