Realitystjernen er selv i chok over, hvor mange kilo hun allerede har tabt sig efter graviditeten.

Det er tre måneder siden, at Khloé Kardashian og Tristan Thompson blev forældre, da realitydeltageren fødte datteren True. Men ‘Keeping Up With the Kardashians’-stjernen er allerede godt i gang med at smide graviditetskiloene, og det ser ikke ud til, at babyvægten kommer til at sidde længe på hende.

Siden fødslen har Khloé Kardashian nemlig knoklet for at smide vægten, og tre måneder senere har hun allerede tabt sig en del. Det fortæller hun i et nyt indlæg på sin hjemmeside.

– Efter jeg fødte True, ville jeg ikke lægge pres på mig selv for at smide babyvægten. Jeg ville bare gerne tilbage til mine normale rutiner fra før graviditeten, hvor jeg trænede fem eller seks gange om ugen, lyder det fra Khloé, der også fortæller, hvad status på vægttabet nu er.

– True blev tre måneder den 12. juli. Jeg havde helt ærligt ikke sat et tal på, hvor meget jeg gerne ville have tabt mig til den tid – især fordi jeg ikke kunne træne de første seks uger. Men siden da (fødslen, red.) har jeg tabt mig 15 kilo. Jeg er i chok over, at jeg har tabt mig så meget så hurtigt. Jeg tror, at årsagen er en kombination af amning og det at være meget aktiv under og efter min graviditet.

Kort inden fødslen kom det frem, at Tristan Thompson havde været sin gravide kæreste utro i en længere periode. Khloé Kardashian valgte dog at give ham en chance til, og alt tyder på, at de stadig er kærester.

