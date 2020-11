Det har været intenst at optage tredje og fjerde sæson af "Sygeplejeskolen" samtidig, siger Molly Egelind.

For tredje sæson i streg har skuespillerinden Molly Egelind iført sig sygeplejerskeuniformen i rollen som den unge elev Anna Rosenfeld i TV2 Charlies successerie "Sygeplejeskolen".

I tredje sæson er de sygeplejestuderende nået til semestret på operationsgangen, og det har været nogle udfordrende optagelser, fortæller Molly Egelind.

- Vi har jo nogle fantastiske fagkonsulenter tilknyttet serien, som har været med ude at vise os, hvordan vi vasker hænder i en kirurgisk håndvask, som det hedder, siger hun.

- Bare det at vaske hænder er enormt svært og virkelig indviklet. For eksempel må der ikke løbe vand fra albuen og ned. Det er en rutine, jeg slet ikke har, men som jeg gerne vil lære for at gøre serien så virkelighedsnær som mulig, fortæller skuespillerinden.

Molly Egelind og resten af holdet, som foran kameraet også består af Jens Jørn Spottag, Katrine Greis-Rosenthal, Annette Støvelbæk, Benedikte Hansen og Jesper Groth, har netop også lagt sidste hånd på fjerde sæson.

Og det har ikke givet plads til så meget andet, fortæller Molly Egelind.

- Det lader ikke meget tid til andet, når man også gerne vil være familiemenneske. Lange dage, lange uger og lange måneder. Jeg brænder heldigvis rigtig meget for mit arbejde, men har ikke haft tid til noget andet undervejs, siger Molly Egelind.

- Jeg kunne heldigvis holde efterårsferie med familien, hvilket var virkelig tiltrængt. Jeg har en datter, som lige er startet i skole, og som har savnet sin mor rigtig, rigtig meget.

Privat er Molly Egelind gift med skuespilleren Benjamin Hasselflug, som hun har datteren Ellinor på seks år sammen.

- Det har været mærkeligt for hende, at jeg allerede var afsted, da hun vågnede, og lige nåede hjem til aftensmaden og kunne putte hende med en godnathistorie, inden jeg selv dejsede om.

- Vi skuespillere møder jo ind enormt tidligt - især os kvinder - for at blive dullet op, få krøllet hår og lagt sminke og for mit vedkommende dækket tatoveringer, for det havde man i hvert fald ikke i 1953, og jeg har ret mange efterhånden, siger Molly Egelind med et grin.

Tredje sæson udspiller sig 34 år inden, at Molly Egelind, der er datter af komiker og skuespiller Søs Egelind, selv kom til verden.

Selv om serien er tilpasset seerne i forhold til sprog og omgangstone, holder man fast i de historiske elementer, og det har været spændende for Molly Egelind at sætte sig ind i.

- Personligt finder jeg meget stor inspiration i min mormor, som desværre ikke er her længere, fortæller Molly Egelind.

- Hendes fortælling om, hvordan det var at være ung og være kvinde dengang, har jeg lænet mig mig op ad. Det har været min tilgang til at spille noget, der er historisk, forklarer den 33-årige skuespillerinde.

Seriens afsæt er situationen efter Anden Verdenskrig, hvor det danske sygehusvæsen manglede sygeplejersker.

Derfor opstod initiativet om at lade mænd blive optaget på sygeplejeskolerne for at vise, at også de kunne gøre en forskel for patienter og pårørende på lige fod med de kvindelige sygeplejersker.

Og det er interessant, især set i lyset af den igangværende samfundsdebat.

- Jeg vil starte med at sige, at jeg synes, det er enormt dejligt, at vi alle sammen taler så meget om det her, og at det er på dagsordenen alle steder - også i vores branche og i en historie, man fortæller om 1953, siger Molly Egelind og uddyber:

- De første sæsoner handlede meget om de mandlige elevers kamp for at finde deres plads i en meget kvindedomineret verden, hvor man nu ser det samme i andre brancher med omvendt fortegn, siger hun og fortsætter:

- I virkeligheden belyser det meget godt, at det grundlæggende handler om et opgør mod magtmisbrug. Så jeg vil da være glad, hvis serien kan være med til at belyse noget.

"Sygeplejeskolen" kan ses på TV2 Charlie søndag klokken 20.50.

