Dorthe Gerlach og Michael Hartmann fra duoen Hush kæmpede i mange år for at blive forældre.

Hush-duoen Dorthe Gerlach og Michael Hartmann, som danner par både privat og professionelt, skiftede i begyndelsen af året sange som "If I Was" og "A Lifetime" ud med vuggeviser og godnatsange.

Den 40-årige sangerinde og den 51-årige musiker har været sammen i mere end 20 år, og i februar blev duoen på det private plan udvidet til en trio.

Der blev det danske musikerpar nemlig forældre for første gang, og på Instagram afslører Dorthe Gerlach nu, at parrets søn hedder Harry. Et navn, som den lille fyr kun deler med cirka 1500 andre herhjemme.

Lille Harry har været længe undervejs, fortalte sangerinden åbenhjertigt, da hun annoncerede graviditeten i sensommeren 2019.

- Dem, der er tæt på os, ved, at det er noget, vi har ønsket og kæmpet for i mange år, og vi håber bare, at alt går godt, skrev Dorthe Gerlach på Facebook.

Det var også på de sociale medier, at hun annoncerede, at parrets lille søn endelig var kommet til verden.

-Vores lille, elskede ønskebarn er her. Han er simpelthen det mest ubegribelige mirakel. Siden fødslen har jeg været fuldstændigt overvældet og overtræt. Jeg har ikke talt med verden, for jeg kunne ikke tage telefonen eller sige godmorgen til postbuddet uden at bryde ud i gråd, skrev hun på Facebook kort efter fødslen i februar.

Se Instagram-opslaget her: https://www.instagram.com/p/CAGWmj4Bi8y/

/ritzau/