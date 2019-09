Et grundlæggende behov for at fortælle historier fik Kwamie Liv til at tegne, da hun mistede sin stemme.

Enkle, sorte stregtegninger af mennesker, der taler sammen, hvor tydelige ansigtsudtryk og citater skaber deres personligheder.

Det kan man finde på den dansk-zambiske sangerinde Kwamie Livs Instagram-profil, og umiddelbart kunne man tro, at hendes primære profession er at tegne.

Lysten og interessen for at arbejde med pen og papir har - sammen med sang- og digtskrivning - fulgt hende, siden hun var lille.

Men for et par år siden tog interessen for at lege med streger fart.

Da Kwamie Liv, som søndag aften er hovedperson i TV2's "Toppen af poppen", var i studiet for at indspille sit debutalbum, "Lovers That Come And Go", mistede hun nemlig sin stemme.

- Jeg sad i studiet uden at kunne synge. Jeg ved ikke hvorfor, men pludselig sagde jeg: "Giv mig noget papir", og så tegnede jeg løs, og jeg er vitterligt ikke stoppet siden, siger hun.

For selv om stemmen for længst er vendt tilbage, og hitsene "New Boo" og "Follow My Heart" er føjet til sang-cv'et, så er sangerinden fortsat med at tegne, og i slutningen af september udstiller hun et udvalg af sine tegninger i Alice Folker Gallery i København.

Kwamie Liv betegner det at kreere som en "leg" - og hvad end det er et tomt lærred eller en mikrofon, der agerer legeplads, så mætter det hendes behov for at fortælle historier.

- Jeg har lyst til at udforske alle de forskellige muligheder, der er, for at fortælle ting.

- Det (at tegne, red.) mætter det samme i mig som musik, men det er en anden stemme, jeg får lov til at bruge. Det er en anden måde at lege på, end når jeg sidder og skriver en sang om et knust hjerte, siger Kwamie Liv.

Netop det legende element har også fyldt meget i Kwamie Livs deltagelse i TV2-programmet "Toppen af poppen".

Her har hun i selskab med Medina, Carl Emil Petersen, Chief 1, Teitur, Anders Blichfeldt og Cæcilie Norby fortolket musik og delt personlige, musikalske oplevelser.

- Det er en utrolig stor gave at få lov til at opleve de andre musikere og samtidig lege og dykke ned i musik, som ikke er ens egen, og fortolke den.

- Det er eksklusivt at få lov til at høre musikere, som man synes er dygtige, så tæt på og så intimt. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, siger hun.

/ritzau/