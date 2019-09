Den 69-årige skuespiller har opnået det, han ville på scenen, og derfor er det ikke vemodigt at takke af.

Når Tommy Kenter går på scenen i Det Ny Teater som mælkemanden Tevye i musicalen "Spillemand på en tagryg", bliver det sidste gang, danskerne kan opleve skuespilleren i en bærende teaterrolle.

Det er nøjagtigt 60 år siden, at Tommy Kenter første gang stillede sig på scenen for at spille med i et teaterstykke - netop på Det Ny Teater, hvor han som kun niårig landede en rolle i "Den forelskede kamphane".

Således er det en ring, der slutter. Og det passer skuespilleren helt fint.

- Jeg synes, det er en fed måde at slutte af på - dels på det teater, hvor jeg startede, og dels med den opgave, som har sagt mig allermest gennem alle årene, siger Tommy Kenter, der næste år fylder 70 år.

- Jeg kan godt mærke, at fysikken og forfaldet sætter ind. Man kan ikke blive ved med at hoppe og springe på samme måde. Men der er jo heldigvis andre måder at være skuespiller på, forklarer han.

- De afsavn, der er ved at spille teater, hvor man står på scenen tre-fire måneder ad gangen, har jeg ikke lyst til at ligge under for længere, for så mange år har jeg jo heller ikke tilbage, siger han.

For Tommy Kenter er det på ingen måde vemodigt at vinke farvel til teaterlivet.

- Nej, er du sindssyg. Jeg har prøvet så meget. Det er ikke, fordi jeg bliver afbrudt midt i det hele. Jeg har fået indfriet de ambitioner, jeg havde. Og jeg har ikke mere, jeg skal bevise. Jeg føler, jeg har aftjent min værnepligt, siger han.

Da han i sin tid landede sin første teaterrolle, var det mere eller mindre tilfældigt. Det var ikke, fordi han drømte om at blive skuespiller.

Men i de snørklede gange på Det Ny Teater opdagede han en anden verden end den, han havde kendt hidtil: En verden, hvor man som niårig blev behandlet ligeværdigt og med respekt af de voksne, og det kunne han godt lide.

- Da jeg voksede op i 50'erne, var det bestemt ikke moderne at have børn. Der var ikke nogen, der spurgte os børn om noget som helst, og vi skulle helst holde kæft og ikke stille for mange spørgsmål. Mine forældre var ikke specielt afstumpede, sådan var det bare, forklarer Tommy Kenter.

- Så det var en stor oplevelse for en niårig dreng pludselig at komme ind på teatret blandt voksne mennesker, som viste ham respekt og roste ham og tog ham med på råd. Det var jeg slet ikke vant til hjemmefra. Det gav en selvfølelse og en selvtillid, som jeg ikke var blevet udstyret med. Det gjorde dybt indtryk på mig, siger han.

På den måde var det mere menneskene på teatret end selve arbejdet, der i første omgang tiltrak ham.

- Kærligheden til skuespillet har egentlig aldrig været der. Jeg har oven i købet et soloshow, der hedder "How to become an actor without really trying" (Hvordan man bliver skuespiller uden at prøve, red.).

- Jeg har aldrig rigtig gjort noget for det eller været specielt betaget af det. Men der var ikke så meget at spekulere over, det var jo noget, jeg kunne finde ud af. Og jeg var forbløffet over, at jeg også kunne tjene penge på det, siger skuespilleren.

Han glæder sig over, at hans sidste store teaterrolle bliver den i "Spillemand på en tagryg".

Musicalen, der har haft verdensomspændende succes, foregår i 1905 i Zarens Rusland, hvor alt er i opbrud og revolutionen lurer.

Midt i det står mælkemanden Tevye, der prøver at få sine tre døtre godt gift, men det er de ingenlunde interesserede i.

Tommy Kenter kalder rollen for "en skalp i bæltet" - endda en sjælden en af slagsen.

- Nogle gange er man levebrødsskuespiller, og så tager man en rolle, fordi der skal smør på brødet. Andre gange kommer der en rolle, man virkelig kan lægge sit hjerte i, forklarer han.

- Men der er blevet længere mellem snapsene, i takt med at jeg er blevet ældre. Der er ikke så mange roller til mænd på min alder. Så derfor er det fantastisk at stå i et stykke, der sætter det hele i gang for mig, siger han og uddyber:

- Jeg har altid haft et princip: Jeg kan godt stille mig på scenen uden at være nervøs, hvis det, jeg stiller op med, er noget, der selv har givet mig et kick af en art. For så har jeg en forudsætning for at give det kick videre til publikum. Og lige med denne her rolle skulle man være et svin for ikke at samle den op og sige ja tak, siger han.

"Spillemand på en tagryg" har premiere på Det Ny Teater den 26. september.

På rollelisten er også navne som AnnMari Max Hansen og Jesper Asholt.

/ritzau/