En australsk dreng har fået en speciel gave af skuespilleren Tom Hanks, der for nylig var smittet med corona.

Der er nogle navne, der virker som en god idé, når barnet bliver født, men som senere viser sig at give arvingen problemer.

Et australsk forældrepar havde næppe forudset, at deres søns navn ville blive et af de mest brugte ord verden over otte år efter, de navngav ham.

Drengen lyder nemlig navnet Corona. Og det er han voldsomt ked af i denne tid, hvor ord som coronavirus, coronakrise og coronakarantæne genlyder overalt på kloden.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Derfor satte han sig for nylig til at skrive et brev til den populære skuespiller Tom Hanks, der var en af de første kendisser, der stod frem og fortalte, at han var smittet med coronavirus.

I brevet fortalte drengen, at han bliver mobbet på grund af sit navn, og det er ikke noget, Tom Hanks vil tolerere.

Derfor har han sendt et brev og en ret speciel gave til den lille dreng - nemlig en skrivemaskine af mærket Corona.

Til den otteårige dreng skriver Tom Hanks, at han aldrig før har hørt om en, der var navngivet Corona.

- Dit brev gjorde min kone og jeg meget glade, skriver han i følge nyhedsbureauet i brevet til den lille dreng.

- Du er den eneste, jeg nogensinde har hørt om, der hedder Corona - det er ligesom ringen rundt om solen, en krone, skriver den dobbelte oscarvinder til drengen, hvis navn betyder krone på mange sprog.

At drengen skulle have en skrivemaskine i gave, var Tom Hanks ikke i tvivl om.

- Spørg en voksen, hvordan den virker. Og brug den så til at skrive tilbage til mig, skriver den kendte skuespiller, før han slutter med et p.s.

- Du har en ven i mig!

Tom Hanks er blandt andet kendt fra film som "Forrest Gump" og "Saving Private Ryan".

/ritzau/