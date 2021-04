Da hun var yngre, gik sanger Maria Bramsen ikke vanvittigt meget op i at holde sin krop sund, men i dag kan hun mærke, hvor lidt der skal til for at vælte balancen. Derfor forkæler hun den med daglig bevægelse, havdyp året rundt, hyppige ture på racercyklen og en varieret kost, hvor der er plads til smørcroissanter og champagne.

Hvad er sundhed for dig?

»Når man er glad i sin krop og sjæl, og man så vidt muligt undgår at sabotere det fine instrument, som menneskekroppen er. Og fordi jeg som sanger i bogstavelig forstand bruger min krop som instrument, er jeg nødt til at være opmærksom på at have et nogenlunde afbalanceret forhold til mad, motion og søvn. Det er samtidig vigtigt for mig at undgå stress.«



Hvordan giver du dig selv den bedste start på dagen?

»Jeg står tidligt op, hælder kaffe på termoen og cykler fastende ud til vandet og bader. Sommer og vinter. Det booster mit humør. Også selvom det af og til kan være helt utrolig svært at få varmen tilbage i hænder og fødder i de kolde måneder.«

Hvad har du altid i køleskabet?

»​Æg, spidskål, broccoli, en god lagret cheddar, Hellmanns mayo, smør, græsk yoghurt, hindbær, piskefløde og champagne. Alt er økologisk, undtaget champagnen.«

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

Hvordan holder du dig i form?

»Jeg går til det nærmeste, cykler til det meste, og når jeg har tid, og det ikke blæser for meget, tager jeg min racercykel og cykler en 40-50 kilometer. Jeg har også dyrket styrketræning med en træningscoach grundet rygproblemer, men da corona lukkede ned for træningslokalet, faldt jeg gevaldigt af på den. Jeg har svært ved at holde fokus, når formålet med at bevæge mig kun er træning – det bliver hurtigt kedeligt. Fed musik at danse til er også godt. Jeg elsker at danse. Men på grund af ryggen er jeg nok også nødt til at få gang i vægtene igen.«



Har dit forhold til sundhed ændret sig med tiden?

»Jeg er blevet opmærksom på, hvordan min krop og psyke bliver mere og mere påvirket af, hvad jeg byder den. Da jeg var ung, var jeg ikke specielt fokuseret på, hvad jeg spiste, eller hvordan min søvn var. Jeg mærkede ikke rigtig efter, og min krop kunne klare det meste. Nu skal der ikke meget til at vælte balancen. Når Anne Dorte (Michelsen, red.) og jeg er på turné med vores band, og jeg kommer sent i seng flere dage i træk, koster det mere på energikontoen, end det gjorde før i tiden.«

Hvordan giver du dig selv en følelse af velvære?

»Jeg tager en velduftende creme eller olie på efter badet som en slags aromaterapi. En gang om ugen sætter jeg tænderne i en virkeligt god smørcroissant. Eller sidder helt stille med en kop te i køkkenet og ser ud på fuglene.«

BLÅ BOG Maria Bramsen, 58 år

Sanger og grafisk designer.

Var i 80erne frontfigur i Tøsedrengene og Ray Dee Ohh og er nu den ene halvdel af gruppen Anne Dorte & Maria, som er aktuel med sangen 'Kom og smag min mokka'.

Gift med Simon Vesth Hansen, mor til tre voksne børn og mormor og farmor til to børnebørn.

Artiklen er bragt i samarbejde med Alt for damerne.