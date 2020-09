Skuespilleren Thomas Bo Larsen lagde alkoholen på hylden for en årrække siden, og det fortryder han ikke.

I syv år har Thomas Bo Larsen ikke rørt en dråbe alkohol, men lige nu kan man se ham slingre rundt i en ordentlig brandert på det store lærred i Thomas Vinterbergs drama "Druk".

Her spiller han rollen som gymnasielæreren Tommy, der sammen med tre kolleger sætter sig for at teste, om det er sandt at mennesket er født med en halv promille for lidt.

Og det var noget af en opgave for Thomas Bo Larsen.

- Det var lidt grænseoverskridende at spille hammerstiv. Men for mig, der ikke drikker mere, var det også meget bevidsthedsudvidende, fordi det er et sted, jeg ikke skal hen igen, og det var dejligt at mærke, siger Thomas Bo Larsen.

Selv om nogle af skuespillerne under prøverne fik sig en lille gewesen, var det på ingen måde noget, der fristede Thomas Bo Larsen.

- Der er overhovedet ikke noget, der trækker i mig. Næh, man bliver først ædru, når man har ramt bunden, siger han.

Thomas Bo Larsens oplevelser som tørlagt - og de timer, han har brugt i fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA, red.) - har Thomas Vinterberg taget med i manuskriptarbejdet på filmen.

Først var "Druk" nemlig en hyldest til alkohol, men gennem samtalerne med Thomas Bo Larsen, kunne den prisbelønnede instruktør mærke, at der også var en slagside, som han var nødt til at beskrive.

Det er ikke uvant for Thomas Bo Larsen at være med inden over manuskriptarbejdet, når han har spillet med i film af Thomas Vinterberg - som for eksempel "Jagten" og Festen".

- Men med denne her film har det været lidt specielt, for jeg har været ædru i syv år, men jeg har jo drukket for meget tidligere. Så jeg har fortalt ham om mine oplevelser i AA, forklarer Thomas Bo Larsen.

Han er glad for, at hans perspektiv er kommet med i filmen.

- Det er jo sådan med alkohol, at det kan være fantastisk, men det kan også slå en ihjel, siger han.

- Men jeg er glad for, at filmen ikke tager stilling. Det er ikke en AA-film eller en løftet pegefinger, men det er heller ikke "Tømmermænd i Vegas", hvor de bare fjoller rundt, forklarer skuespilleren.

"Druk" kan ses i biografen netop nu.

/ritzau/