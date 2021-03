Gary Oldman brugte sit tidligere alkoholmisbrug i arbejdet med sin rolle i Netflix-filmen "Mank".

Selv om det er over 24 år siden, at skuespiller Gary Oldman blev ædru efter to årtiers alkoholisme og flere afvænningsophold, husker han stadig, hvordan det er.

Det har han draget nytte af i sin skildring af manuskriptforfatteren Herman Mankiewicz i Netflix-filmen "Mank".

Herman Mankiewicz var også dybt afhængig af de våde varer.

- Jeg plejede at svede vodka. Min tunge var sort om morgenen, fortæller Gary Oldman i et interview med det amerikanske medie L.A. Times.

- Jeg vil ikke ønske det for min værste fjende at være i kløerne på det. Det var et helvede, siger Gary Oldman om sit misbrug.

"Mank", der foregår i 1930'ernes Hollywood, omhandler den omdiskuterede og alkoholiserede manuskriptforfatter Herman Mankiewicz, mens han prøver at færdiggøre manuskriptet til storfilmen "Citizen Kane".

Netop den indsigt, Gary Oldman havde fra sin egen fortid, hjalp ham med at komme ind på livet af Herman Mankiewicz.

Den 62-årige skuespiller er blandt andet kendt for sin rolle som Sirius Black i Harry Potter-filmene, rollen som politikommissær Jim Gordon i flere Batman-film og for sit Oscar-vindende portræt af den britiske premierminister Winston Churchill i "Darkest Hour".

Ligesom Herman Mankiewicz troede Gary Oldman også, at han kunne "slippe afsted med at drikke", fordi han stadig var i stand til at arbejde og kunne huske sine replikker.

Og for den oscarvindende skuespiller var der også noget status i at drikke.

Han plejede at associere alkoholisme med store kunstnere som forfattere som Ernest Hemingway, Brendan Behan og Scott Fitzgerald.

- Folk romantiserer det, og selv jeg romantiserede det. Dybt nede under fornægtelsen vidste jeg det godt, siger Gary Oldman og fortsætter:

- Alle mine helte drak eller var afhængige af opium, og man ser ikke klart, når det kommer til de poeter, manuskriptforfattere og skuespillere, som drak.

"Mank", der også har Amanda Seyfried og Lily Collins på rollelisten, havde premiere i 2020.

Gary Oldman har allerede været nomineret til flere priser for sit portæt af Herman Mankiewicz.

Han var nomineret til en Golden Globe-pris, men måtte se statuetten gå til den i dag afdøde skuespiller Chadwick Boseman for hovedrollen i "Ma Rainey's Black Bottom".

/ritzau/