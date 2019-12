Manden bag Coolshop og en serieiværksætter skal erstatte Peter Warnøe og Christian Stadil i "Løvens hule".

I starten af det nye år får femte sæson af "Løvens hule" premiere på DR.

Her præsenterer håbefulde iværksættere deres idéer for fem investorer, som i programmet bliver kaldt løver.

Og næste år får løvefamilien to nye medlemmer, der skal erstatte Hummel-direktøren Christian Stadil og serieinvestoren Peter Warnøe.

Det bliver manden bag virksomheden Coolshop, Jacob Risgaard, samt den yngste løve i programmets historie, Christian Arnstedt, der træder til, skriver DR i en pressemeddelelse.

Christian Arnstedt er 31 år og har en baggrund som serieiværksætter og serieinvestor.

Han er uddannet fra London School of Economics og har arbejdet syv år hos konsulentfirmaet McKinsey & Company, hvor han i en alder af blot 27 år blev en af Europas yngste Associate Partners nogensinde, skriver DR.

- Jeg håber, at jeg kan være med til at inspirere nogle af de yngre seere til at gå ud og tage springet og starte en virksomhed og dermed være med til at hjælpe det danske iværksætterøkosystem, siger Christian Arnstedt i pressemeddelelsen.

Jacob Risgaard er fra Frederikshavn og er medstifter af internetvirksomheden Cooshop, der sælger alt fra elektronik til legetøj. Han er også investor i en lang række virksomheder.

- Jeg glæder mig til at kunne dele ud af mine erfaringer sammen med et stærkt hold i "Løvens hule", som jeg gennem alle sæsoner har fulgt med stor interesse, siger Jacob Risgaard i pressemeddelelsen.

Jesper Buch, der har stiftet takeawaygiganten Justeat, er den eneste tilbageværende løve fra første sæson.

De to andre løver er Mia Wagner, der er direktør i Freeway-koncernen, og Jan Lerhmann, der blandt andet er medstifter af Bilbasen. De blev begge introduceret i forrige sæson.

Femte sæson af "Løvens hule" får premiere 2. januar klokken 20.00 på DR1.

/ritzau/