Efter flere årtier er der faldet dom i sag om et af de mest berømte drab i hiphopmiljøet.

To mænd er tirsdag fundet skyldige i drabet på Jam Master Jay fra hiphop-gruppen Run-DMC i 2002.

De to, som blev fundet skyldige, er 59-årige Ronald Washington og 40-årige Karl Jordan Jr.

Det er et føderalt nævningeting, som tirsdag er kommet frem til dommen.

Drabet skal være sket i forbindelse med en narkotikahandel. Jam Master Jay blev skudt og dræbt i sit studie i New York City.

Jam Master Jay var kunstnernavnet for Jason Mizell, som var med til at danne gruppen Run-DMC.

Han var 37 år, da drabet skete, og far til tre børn.

Anklagerne præsenterede en sag, hvor de beskrev, at en narkotikahandel var gået galt.

Anklagerne forklarede, at Washington og Jordan Jr., som begge kendte Mizell, dræbte Run-DMC-medlemmet som hævn for at holde dem ude af en kokainhandel.

To nøglevidner i sagen har i årevis nægtet at samarbejde med myndighederne i opklaringen af sagen.

Det er blandt andet en mand ved navn Uriel "Tony" Rincon, som blev skudt i benet samme aften, som Mizell blev dræbt.

Ifølge myndighederne skyldtes tilbageholdenheden "frygt".

En tredje person skal for retten i en senere sag.

Anklageren i sagen mener, at den tredje person har gjort sig medskyldig i drabet ved at lukke Mizell ind i det musikstudie, hvor han blev dræbt.

Forsvarsadvokater for de andre tiltalte har påstået, at det var den tredje person, som førte pistolen.

Retssagen om den kendte Run DMC-dj afslørede en mindre kendt side af Mizell. Han og Run DMC var udtalte modstandere af kriminalitet og narkotikabrug.

Ifølge anklagerne blev Mizell dog alligevel involveret i narkotikahandel for at finansiere sin og sine næres dyre livsstil, mens den berømte gruppes succes begyndte at aftage.

Anklagerne hævder, at han i årene op til sin død var et stiltiende mellemled i flere narkotikahandler, og en kilde til penge for sin familie og sine venner.

/ritzau/AFP