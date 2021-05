For første gang har et dansk magasin to kyssende kvinder på forsiden.

Det sker torsdag, hvor ungdomsmagasinet Vi Unge udkommer med det kyssende par Augusta Valentine og Josefine Moody på forsiden.

»Vi valgte ikke det her billede, fordi vi skulle ud og skubbe til nogen grænser. Vi havde set et billede, Moody og Augusta havde lagt på deres Instagram, og det ville vi gerne prøve at genskabe. Det var faktisk først bagefter, det gik op for os, at det var første gang,« forklarer Nikita Andersen, chefredaktør på Vi Unge.

Det lille stykke danmarkshistorie indskriver sig samtidig i en større relancering af det gamle ungdomsmedie fra 1963.

»Vi Unge er jo en gammel dame, og de sidste 10-15 år har hun set rimelig meget ud på den samme måde. Men vi lever jo bare i en tid og har med en målgruppe at gøre, der bevæger sig helt enormt hurtigt,« forklarer chefredaktøren og fortsætter:

»Helt generelt er der flere unge mennesker, der skal kunne se sig selv i Vi Unge, og det gælder både i forhold til køn, seksualitet, etnicitet, krop og religion.«

Det kyssende par på forsiden er modellen Augusta Valentine, 20 år, og sangerinden Josefine Moody, 26, der har været kærester i et år og bor sammen i København.

De er glade for at kunne vise deres kærlighed frem og stolte af at være de første kvinder, der kysser på en dansk magasinforside.

»Vi er meget beærede over at få lov til at være en del af det, men vi blev begge lidt overraskede, da vi fik at vide, at vi ville blive de første – altså, det er 2021, det var da også på tide,« siger Augusta med et grin.

Udover at pryde forsiden, så deler parret også deres historie som kærester og som del af en seksuel minoritet i ungdomsmagasinet.

»Vi håber, det kan hjælpe andre, der står i samme situation, som vi selv har gjort, hvor man er ung og forvirret og mangler nogen at spejle sig i, og det vil vi jo sindssygt gerne være for det unge publikum, der læser med,« slutter Josefine.