Dramaet "Dronningen" og dokumentaren "Cold Case Hammarskjöld" kan vinde priser på filmfestivalen Sundance.

To danske film får verdenspremiere på den amerikanske filmfestival Sundance i starten af det nye år, hvor de samtidig er nomineret til to priser.

Der er tale om May el-Toukhys drama "Dronningen" og Mads Brüggers dokumentarfilm "Cold Case Hammarskjöld".

Det oplyser Det Danske Filminstitut.

De to film er udvalgt til konkurrencen for internationale spillefilm og bedste internationale dokumentar.

- Det er en rigtig god begyndelse på et nyt filmår, hvor dansk film igen demonstrerer sin kunstneriske kvalitet og internationale gennemslagskraft, siger Claus Ladegaard, direktør for Det Danske Filminstitut, i en pressemeddelelse.

Filmen "Dronningen" har Trine Dyrholm i hovedrollen. Hun spiller en succesfuld advokat, der forfører sin 17-årige stedsøn og sætter alt over styr. Filmen har dansk premiere 28. marts.

Dokumentaren "Cold Case Hammarskjöld" handler om den svenske FN-generalsekretær Dag Hammarskjöld.

Han døde under mystiske omstændigheder i en flyulykke i 1961. Mads Brügger forsøger i filmen at opklare dødsfaldet og rejser til Afrika.

I Zambia, Congo og Sydafrika møder han modstand, der overgår hans vildeste fantasi. Der er endnu ikke fastlagt et tidspunkt for en dansk premiere.

Det er Brüggers tredje film, der deltager i konkurrencen for bedste internationale dokumentar på festivalen.

I 2010 blev det til hovedprisen for "Det røde kapel". Filmen handler om en rejse ind i det lukkede Nordkorea.

Sundance er grundlagt af skuespilleren Robert Redford.

Festivalen anses af Det Danske Filminstitut for at være et af de vigtigste udstillingsvinduer for europæisk film.

Sundance løber af stablen fra 24. januar til 3. februar.

/ritzau/