Meghan Markles far siger, at han ikke kan være med ved royalt bryllup, fordi han skal have indopereret stent.

Los Angeles. Det tabloide onlinemedie TMZ i Californien skriver, at faderen til Meghan Markle ikke kan deltage i hendes bryllup lørdag med den britiske prins Harry.

For han skal have en hjerteoperation.

Thomas Markle siger til TMZ, at han skal under kniven onsdag.

- De (lægerne red.) vil gå ind og fjerne en blodprop, rette op på ødelæggelserne og putte en stent ind, hvor den behøves, bliver han citeret for at sige fra sit hjem i Mexico.

Men der er ingen officiel melding fra hoffet i London.

Det var planen, at Thomas Markle skulle føre sin datter op ad kirkegulvet lørdag.

Den 73-årige Markle fik angiveligt et hjertetilfælde i sidste uge. Her klagede han over smerter i brystet, skriver TMZ.

- Jeg hader forestillingen om, at jeg forpasser et af de største øjeblikke i historien, at kunne føre min datter op, siger han.

/ritzau/dpa