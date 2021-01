Så er der godt nyt til dem, der savner det i øjeblikket coronolukkede Tivoli.

Forlystelsesparken i København har nemlig besluttet sig for at kaste et tocifret millionbeløb efter en spritny forlystelse, som efter planen vil stå klar i løbet af sommersæsonen i år.

Det skriver Tivoli i en pressemeddelelse, hvori de også oplyser, at den nye forlystelsesoplevelse vil bestå af et såkaldt scaryhouse, som kommer til at hedde 'Villa Vendetta'.

B.T. har forsøgt at få præciseret, hvor mange penge Tivoli reelt har investeret i den nye forlystelse, men deres pressechef, Torben Plank, afviser at kunne komme det nærmere end 'et tocifret millionbeløb'.

I pressemeddelelsen står, at forlystelsen vil blive spredt henover 150 meter rundt omkring i Tivolis have, og at ruten blandt andet vil gå gennem kælderen i H.C. Andersen Slottet fra 1853.

Den skræmmende historie bag forlystelsen lyder, at der i mange år har boet en familie i H.C. Andersen Slottets kælder. En familie som efter mange års arbejde i Tivoli er blevet glemt.

'Ingen ved rigtig, hvem de er, men en ting er sikkert, og det er, at årtiers glemsel har gjort dem grumme, bitre og har forvandlet dem til galninge, som alle bør holde sig langt fra,' skriver Tivoli om turen gennem rædselsshuset og fortsætter:

'Noget som gæsterne snart vil erfare, når de i en futtogsformation går gennem familiens hus, sådan at chok og forskrækkelser flyder fra krop til krop, og ingen slipper for at mærke gyset.

Undervejs på turen vil Tivoli-gæster blandt andet møde skuespillere, der har til hensigt at skræmme dem mest muligt.

»Det har i mange år været et ønske at få et permanent scaryhouse med skuespillere i Tivoli. Vi har i årtier udviklet og designet for at imponere og fascinere gæsterne. I dette projekt skaber vi en uhyggelig oplevelse, men også noget som bringer smilet frem på læberne,« siger forlystelsesparkens havedirektør, Kasper Schumacher, og fortsætter:

»Gæsterne får mulighed for at se den grumme virkelighed bag facaden, når de besøger Villa Vendetta. Her stifter de bekendtskab med en familie, som gennem generationer har arbejdet i Tivoli og underholdt gæsterne, men de har også gjort andre ting skjult i deres kælder. Vi arbejder intenst med opgaven og ser frem til at åbne og få lov til at skræmme gæsterne med en unik oplevelse i et scary-miljø, hvor vi har allieret os med internationalt kendte skræmmespecialister.«

Byggeriet til 'Villa Vendetta' er kun lige begyndt, og den præcise åbningsdato er derfor endnu uvis. Tivolis sommersæson begynder 27. marts.