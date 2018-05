Prins Harry og Meghan Markle boede på hver deres luksushotel nær Windsor forud for brylluppet.

Windsor. Allerede da dagen begyndte at gry over slottets stenmure, ankom de første grupper af tilskuere til området ved Windsor Castle og tog opstilling langs politiets barrierer.

Mange af dem var indsvøbt i britiske og amerikanske flag.

- Dette er et øjeblik, hvor vi kan fejre kongefamiliens genfødsel, siger den 60-årige Kenny McKinlay, som er kommet hele vejen ned til London fra Skotland for at stå i Windsors snævre gader.

- Det er et øjeblik, som kan samle hele nationen - i stedet for at splitte den. Det er en dag, hvor man kan være stolt over at være brite, tilføjer han.

I alt ventes en menneskemængde med omkring 100.000 tilrejsende at overvære brylluppet i Windsor.

Politifolk bevæbnet med halvautomatiske geværer har taget opstilling på gadehjørnerne, og en del er placeret på hustagene.

Windsor har været hjem for 39 engelske og britiske monarker siden 1066.

Hundredvis af tv-hold og hundredvis af fotografer ankom til Windsor lørdag morgen for at være på plads inden vielsesceremonien, der vil vare omkring en time fra klokken 11 (klokken 13 dansk tid).

De første gæster begyndte at ankomme omkring klokken 8.20 (klokken 10.20 dansk tid). Den amerikanske talkshowdronning Oprah Winfrey ankom til brylluppet et par timer før ceremonien.

Blandt andre berømtheder var den amerikanske skuespiller George Clooney og hans kone, menneskerettighedsadvokaten Amal Clooney, samt fodboldstjernen David Beckham og hans kone, modedesigneren Victoria Beckham.

Også sangeren Elton John, der optrådte med sangen "Goodbye England's Rose" ved prinsesse Dianas bisættelse i 1997, er blandt gæsterne.

For nogle er brylluppet en personificering af opløsning af barrierer og indvarslingen af et mere moderne Storbritannien.

Bruden ankommer til kirken sammen med sin mor, den 61-årige Doria Ragland. Meghan Markle tilbragte natten før brylluppet på et luksushotel sammen med blandt andre sin mor.

Prins Harry boede på et andet hotel sammen med sin storebror og forlover, prins Willam, hvis datter Charlotte og søn George er blandt brudepigerne og brudesvendene.

Bruden ankommer i bil til kirkens vesttrappe og går ind i kirken ledsaget af brudepiger og brudesvende. Først halvvejs op ad kirkegulvet mødes hun af prins Charles, der fører hende det sidste stykke op til alteret, hvor hans søn prins Harry venter.

Ifølge mediet TMZ har Meghan Markles far, Thomas Markle, meldt afbud, fordi han har problemer med sit hjerte. Forvirring omkring hans deltagelse har præget dagene op til brylluppet.

Brudens mor, Doria Ragland, mødte fredag dronning Elizabeth og prins Philip.

/ritzau/Reuters