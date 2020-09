Mens Disney+ nok ikke kommer til at presse Netflix, så kan situationen blive en anden for udbydere af flow-tv.

Fra tirsdag træder der en ny og ikke helt uvæsentlig spiller ind på det danske marked for streaming af film og tv-serier.

Underholdningsgiganten Disney lancerer således streamingtjenesten Disney+ i Danmark. Det følger, efter at tjenesten har været tilgængelig i en række andre lande i flere måneder.

I Danmark kommer tjenesten til at tilbyde over 500 film og mere end 7300 tv-episoder. Det dækker over indhold fra blandt andet Disney og Star Wars.

En del af det indhold, som bliver tilgængeligt på tjenesten, har før været til at se på andre streamingtjenester som for eksempel Netflix.

Disney har dog valgt at trække meget af det indhold, som selskabet ejer, hjem til sig selv for i stedet at kunne lægge det på sin egen tjeneste. Det forklarer Torben Vognsen, der er chefredaktør på magasinet iNPUT.

- Det betyder, at der vil være en masse Disney-indhold i særdeleshed, men også Star Wars og Marvel er trukket ud af de andre tjenester og ind på Disneys egen tjeneste, siger han.

Indhold fra Disney+ kommer til at kunne streames på op til fire enheder på én gang. Det vil sige, at en familie på fire kan benytte sig af tjenesten samtidig.

I forvejen har de danske forbrugere en del andre streamingtjenester at vælge imellem, hvis de ønsker at se film eller tv-serier.

Af rene streamingtjenester er Netflix og HBO blandt nogle af de største.

Dertil kommer tjenester, som både tilbyder streaming og flow-tv. Det gælder eksempelvis YouSee og TV2.

Selv om der allerede findes en del streamingtilbud på det danske marked, skal der nok være plads til en tjeneste som Disneys. Det vurderer Claus Bülow Christensen, der er digital medieanalytiker.

- Når man ser på andre markeder, så ser det ud til, at der også har været god plads til Disney. Det tror jeg, vi også kommer til at se her i Danmark.

- De danske forbrugere skal nok finde penge i budgettet til også at have et abonnement hos Disney, siger Claus Bülow Christensen.

Mens han ikke forventer, at Disney+ kommer til at flytte mange brugere væk fra eksempelvis Netflix, så forudser han et scenarie, hvor der kan blive flyttet brugere væk fra udbyderne af flow-tv.

Den vurdering deles af chefredaktøren fra iNPUT.

- Jeg tror ikke, at Disney kommer til at gå i kødet på de helt store tjenester som for eksempel Netflix.

- Men det kommer til at betyde noget for de gamle fjernsynsoperatører, som tilbyder flow-tv-kanaler. De har det svært nok i forvejen, og jo flere tjenester der kommer, jo værre bliver det for dem, siger Torben Vognsen.

Et abonnement på Disney+ kommer til at koste 59 kroner om måneden.

Det er også muligt at tegne et abonnement for et helt år, hvor det i stedet vil koste 589 kroner.

