Albert Rosin Harson, der spiller Lasse i TV2's julekalender, kan godt mærke, at mange følger med i den.

I december har Albert Rosin Harson hver aften tonet frem som Lasse i allerbedste sendetid i "Tinka og Kongespillet" - nøjagtig som han gjorde for to år siden i "Tinkas Juleeventyr".

I år har omtrent en million børn og voksne fulgt ham på skærmen, når julekalenderen er blevet sendt, og den megen opmærksomhed er kommet bag på den unge skuespiller.

- Der er en virkelig stærk tradition for at se julekalender herhjemme, og det er meget større, end jeg havde forventet, da jeg fik rollen, siger Albert Rosin Harson.

- Der er mange seere, og mange der følger med, og det kan man godt mærke. Folk går virkelig op i den, og i at den skal være god, fortæller stjernefrøet.

Allerede da "Tinkas Juleeventyr" blev sendt i 2017, mærkede han hvordan det er at blive et kendt ansigt.

Når han går på gaden, kan folk finde på at stoppe ham for at sige hej, og også på de sociale medier kommer der hilsner.

- Jeg har faktisk fået en del henvendelser. Der var en, der især overraskede mig. Det var en pige fra Norge, som skrev til mig - julekalenderen er nemlig også blevet vist deroppe, fortæller den nu 17-årige skuespiller.

- Hun skrev: "Hej Albert, jeg har en veninde, der har set dig i julekalenderen, og hun er helt vild med dig, kan du ikke lave en videohilsen til hende". Det er ikke første gang, jeg er blevet spurgt om sådan en hilsen, og det er mega hyggeligt.

- Men det, der overraskede mig, var, at det var til hendes 18-års fødselsdag. Jeg troede jo, det var til en lille pige, forklarer skuespilleren og griner.

/ritzau/