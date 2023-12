Når juletræet bliver båret ind, så er julekuglen fra skuespilleren Kasper Leisners farmor altid at finde på træet. Også selv om den er gået itu.

Et stykke julepynt med en helt særlig betydning bliver fundet frem, når Kasper Leisner skal pynte sit juletræ.

Den 48-årige skuespiller elsker julens traditioner, og det er vigtigt for ham, at ingen af dem bliver sprunget over.

Kasper Leisner har siden 2017 været en del af mange danskers jul, da han har lagt stemme til fortælleren i TV 2's julekalendere om nissen Tinka.

Fra den 21. november næste år er skuespilleren en del af musicalopsætningen af julekalenderen, "Tinkas juleeventyr", i Tivoli i København, hvor han skal spille nissernes konge, Gobbe, og nissen Storm på scenen i Glassalen.

Her deler Kasper Leisner nogle af sine tanker om julens traditioner, og hvad der har særlig betydning for ham.

Hvad er en rigtig jul for dig?

- Det er ret traditionelt. Jeg prøver at bære de ting videre, som jeg havde i min barndom, og som man gjorde i mine bedsteforældres hjem.

- For eksempel det med at tænde lyset på træet. Det er ikke noget, man bare gør. Man slukker alt andet lys og venter, så tænder man træet og træder ind i rummet samlet, siger skuespilleren og fortsætter:

- Jeg kan godt lide de ting, som sætter tempoet lidt ned.

Er det noget, som du tænker, at dine børn tager med sig?

- Jeg tror, at når mine børn bliver voksne, så bærer de nogle af de ting med sig videre. At de tænker tilbage på, at det var specielt hyggeligt, at vores far insisterede på for eksempel at synge sange.

- Og hvis de ikke gør, nå ja, så prøvede jeg i hvert fald.

Hvad er din mest mislykkede jul?

- Jeg kan huske et år, hvor jeg skulle flytte tæppet under juletræet, efter at pynten var kommet på. Der rasler alt julepynten ned, også en julekugle, som jeg har arvet af min farmor, og som har stor betydning for mig, fortæller Kasper Leisner.

- Jeg hænger den dog troligt på hvert år, selv om den er gået fuldstændig i stykker.

Hvilke julesange betyder noget for dig?

- "Juletræet med sin pynt" er en af dem, jeg elsker allermest.

- Det er ikke så meget det kristelige og kirkelige element, der fanger, men mere de følelsesladede ting, der fortæller om relationen mellem mennesker eller livet og døden.

- Jeg synes, at mange af de gamle julesange repræsenterer, at der ikke har været overflod af penge, og hvor der for eksempel ikke er fokus på masser af gaver, men mere maden.

Hvordan trækker du det med ind i din egen jul?

- Hvert år prøver jeg at sige, at det ikke bliver nogle dyre gaver. Alligevel forbarmer jeg mig, når jeg står i en butik, selv om jeg godt ved, at jeg måske ikke burde bruge pengene.

- Jeg kan godt lide selv at købe gaver til folk og se dem blive begejstret.

