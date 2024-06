Der gik omkring 20 år, inden tv-værten Tine Gøtzsche og forfatteren Mads Nygaard indså, at det skulle være dem for altid.

Om der blev sagt "ja", "I do" eller noget helt tredje afslører Tine Gøtzsche ikke. Men det var i Edinburgh, at den tidligere DR-vært 1. december blev gift med sin kæreste, forfatteren Mads Nygaard.

I tirsdagens udgave af Viaplay-talkshowet "Breinholts" sætter Tine Gøtzsche nu flere ord på, hvorfor parret blev smedet sammen i den skotske hovedstad.

- Vi har faktisk forsøgt at blive gift i fire år. Og så var der noget med noget pandemi - det blev ved med at være besværligt. Så havde vi planlagt en rejse til Edinburgh, og så sagde Mads: "Skal vi så ikke bare gøre det der?", fortæller Tine Gøtzsche.

Med en del dokumenter, originale attester og ansøgninger frem og tilbage, som blev besværliggjort yderligere af Brexit og bureaukrati, kunne parret endelig gifte sig på rådhuset i Edinburgh.

Det var bare de to - og så to vidner, som der skal til. Den ene var en schweizisk kvinde, der tilfældigt lånte et af rådhusets toiletter. Den anden var en amerikanske mand, som Tine Gøtzsche og Mads Nygaard havde mødt dagen forinden på en café.

- Det der med bare at gøre det helt alene føltes fuldstændigt rigtigt, fortæller den kendte brud.

Parret udgav i 2021 bogen "Da jeg mødte dig" - en samling af 11 pars fortællinger om deres møde og vej mod kærligheden.

Selv har Tine Gøtzsche og Mads Nygaard kendt hinanden i årevis, inden et gammelt venskab udviklede sig til kærlighed.

De mødte hinanden tilbage i 1998 gennem en fælles ven og havde en kort relation til hinanden, inden de skulle videre hver deres vej. Tine Gøtzsche levede alene og blev mor, da hun adopterede sin søn fra Etiopien, mens at Mads Nygaard blev gift og fik tre børn.

Da Mads Nygaard var i medierne i 2016, skrev Tine Gøtzsche ham en besked. Herfra er resten som bekendt historie, som man siger.

Tine Gøtzsche sagde i 2018 sit faste job som nyhedsvært op på DR efter 22 års ansættelse for at blive selvstændig. I dag arbejder den 57-årige journalist blandt andet som moderator og ordstyrer.

Hun er også sprunget ud som realitydeltager og gjorde sig bemærket i første sæson af TV 2-programmet "Forræder".

/ritzau/