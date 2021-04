Om en uge afgør Retten i Odense en afgørende sag om, hvorvidt Tinderbox' kørsel er omfattet af taxiloven.

En frivillig fra festivalen Tinderbox sad 29. juni 2018 bag rattet i en bil, hvor rapperen French Montana var med som passager.

Den frivillige kørte - ligesom mindst 19 andre frivillige - artister rundt i forbindelse med festivalen. Der blev kørt over 190 ture.

Men må en festival lade en gruppe frivillige køre med kunstnere, til gengæld for at de frivillige får et festivalarmbånd? Eller var det piratkørsel?

Det er essensen af en tvist, som fredag formiddag blev foldet ud i Retten i Odense, hvor Tinderbox er tiltalt for brud på taxiloven.

Spørgsmålet handler om, hvorvidt kørslen er omfattet af taxiloven. Det mener anklager Kirsten Flummer, og derfor bør festivalen ifølge hende betale en bøde på 35.000 kroner.

Er festivalen omfattet af taxiloven, mangler den tilladelse til taxikørsel og at drive kørselskontor. De frivillige havde heller ikke chaufførkort.

Ifølge anklageren havde Tinderbox en fortjeneste ved at køre artisterne.

- Det fremgår af en mail fra Flemming Myllerup (fra Tinderbox, red.), at kørslen sker af hensyn til, at artisterne når rettidigt frem, siger Kirsten Flummer.

Hun mener, at Tinderbox opnår en fortjeneste, som er differencen mellem, hvad almindelig taxikørsel havde kostet, og værdien af det, som de frivillige får.

Helt anderledes ser Tinderbox på sagen. Festivalens advokat, Michael Styrishave, mener ikke, at de er omfattet af taxiloven. I så fald vil mange helt almindelige kørsler være omfattet, lyder det:

- Anklagemyndigheden mener, at en besparelse udgør en fortjeneste.

- Så hvis jeg kører min datter til fodbold, sparer jeg differencen i forhold til, hvis jeg havde sendt hende med en taxa, og så vil det kræve en tilladelse?

Sagen kan få konsekvenser for mange flere end Tinderbox.

Ronnie Hansen, kommerciel direktør i DBU og tidligere direktør for konsulenthuset Geelmuyden Kiese, har tidligere udtalt, at sagen er principiel.

- Sagen er en voldsomt principiel og interessant sag for de danske festivaler - og formentlig de fleste øvrige større events, har han tidligere udtalt ifølge finans.dk.

Det kom da også frem i retten fredag, at UEFA har henvendt sig til Færdselsstyrelsen med henblik på at få afklaret reglerne i forhold til afviklingen af EM i fodbold.

Dommen afsiges 16. april klokken 10.

