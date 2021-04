Værten springer ud som nummerpige, når de danske karakterer skal gives i den internationale musikkonkurrence.

Tv-vært Tina Müller debuterede som melodigrandprix-vært ved årets show.

Nu vender hun tilbage til skærmen i grandprixregi, når hun har ansvaret for at uddele de danske point til Eurovision.

Tina Müller vil lave en afslappet levering af pointene, når hun toner frem på skærmen, fortæller hun til DR.

- I min bog skal det ikke handle om mig, men om artisterne. Dem, der optræder, og selve showet. Så jeg håber på at kunne fremføre det stilrent og uden at jokke i spinaten, siger hun til DR og fortsætter:

- Én ting er sikkert, I slipper for at høre mig bryde ud i sang - og det tror jeg, I skal være glade for!

Dette års danske bidrag til konkurrencen er duoen Fyr & Flamme, som deltager med sangen "Øve os på hinanden".

Det internationale brag af et show foregår i år i den hollandske storby Rotterdam.

Musikkonkurrencen ses hvert år af op mod 200 millioner tv-seere verden over.

Det kan dog ikke ryste den erfarne tv-vært.

- At stå foran 200 millioner seere lyder jo umiddelbart lidt voldsomt, men omvendt varer det jo kun 20 sekunder. Det er en virkelig sjov og legendarisk opgave, som jeg glæder mig enormt meget til, siger Tina Müller til DR.

Danske bidrag har flere gange kunnet tage trofæet med hjem.

Senest var i 2013, da Emmelie de Forest sang sig til en sejr.

Eurovision Song Contest 2021 sendes den 18., 20. og 22. maj, og alle tre shows kan ses live på DR1 og DRTV.

/ritzau/