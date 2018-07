Efter to år er Paradise-vinderen klar til at give en rundvisning i sit smukke hjem.

I marts 2016 underskrev den tidligere ‘Paradise’-vinder Tina Maria og kæresten Patrick aftalen på deres kommende hjem. Parret havde nemlig fundet en mølle, som de fra første øjekast havde set sig varm på. Møllen har dog krævet en hel del renovering, så Tina Maria og Patrick boede den første tid hos Patricks forældre.

Parret nåede dog at flytte ind i deres nye hjem, inden datteren Olivie Renee kom til verden i januar 2017. Der har dog stadigvæk været mange projekter at se til, men nu er Tina Maria endelig klar til at vise den fine mølle frem til offentligheden:

»Jeg filmede forleden en lille house-tour til jer, hvilket der har været kæmpe efterspørgsel på. Dog er det mig selv, der filmer . Jeg håber dog, at den stadig er fin lige nu, da jeg stadig gerne vil lave en rigtig rundvisning, hvor en anden filmer mig, imens jeg render rundt og fortæller i møllen,« skriver Tina Maria på sin blog sammen med en video af mølle-rundvisningen.

Se ‘Paradise’-vinderen skønne hjem i videoen nedenfor:



