I retssag mod amerikansk rapper skulle de tiltalte torsdag afgive forklaring. Tidsplanen ser ud til at skride.

Der var afsat tre dage til retssagen mod rapperen A$AP Rocky, men torsdag ser det ud til, at den tidsplan ikke holder for byretten i Stockholm.

Spørgsmålet for retten er, om rapperen udøvede vold eller handlede i nødværge, da en 19-årig mand blev slået og sparket i Stockholms gader 30. juni i år.

Både den forurettede 19-årige mand, A$AP Rocky og de to øvrige tiltalte skal efter planen afgive forklaring torsdag.

Da retten bryder op for at gå til frokost indtil klokken 13.30, er det imidlertid stadig den 19-årige, som er ved at forklare om den mishandling, han mener sig udsat for.

Han har forklaret under sagen, at rapstjernen og hans livvagter kastede ham ned på jorden, sparkede ham og slog ham med både bare næver og en flaske.

A$AP Rocky, der har det borgerlige navn Rakim Mayers, har erkendt de første anklager, men han nægter, at han har smadret en flaske mod den 19-årige afghaner. Han siger desuden, at der var tale om nødværge.

Mayers' forsvarer har torsdag forsøgt at gennemhulle den 19-åriges forklaring. Den 19-årige har forklaret, at han har svært ved at huske alle detaljer, da han fik nogle voldsomme slag mod hovedet under overfaldet.

Det har fået forsvareren til at så tvivl om, hvorvidt den 19-årige er til at stole på.

Når de tre forsvarere har haft mulighed for at stille spørgsmål til den 19-årige, bliver det på skift de tiltaltes tur til at forklare om den skæbnesvangre aften. A$AP Rocky bliver efter planen den første.

Mens de tiltalte risikerer op til to års fængsel, hvis de kendes skyldige, har personer med indgående kendskab til det svenske retssystem vurderet, at det er mere sandsynligt med en betinget straf.

30-årige A$AP Rocky var på europæisk turné, da han blev anholdt. Han optrådte i Danmark, inden han i slutningen af juni rejste til Sverige for at spille på hiphopfestivalen Smash x Stadion i Stockholm.

Hvis han bliver frikendt, kan han ifølge B.T. tildeles erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, fordi han ikke har kunnet optræde siden natten til 3. juli, da han blev anholdt.

Det drejer sig ifølge avisen om en erstatning i omegnen af 16 millioner kroner.

Flere store stjerner har ytret deres støtte til den varetægtsfængslede rapper. Herunder Post Malone, Justin Bieber, Nicki Minaj og Frank Ocean.

Også USA's præsident, Donald Trump, har forsøgt at få A$AP Rocky løsladt.

/ritzau/TT