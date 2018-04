Vinderen af "X Factor" kommer til at opleve en hæsblæsende tid, understreger de tidligere vindere af showet.

København. Fredag aften findes vinderen af den 11. sæson af "X Factor" på DR, og hvad enten det bliver Jamie Talbot, Rasmus Therkildsen eller gruppen Place on Earth, som løber med X Factor-trofæet, skal vedkommende forberede sig på at blive kastet ud på lidt af en rutsjebanetur.

Det fortæller tre tidligere vindere af "X Factor" før afgørelsen fredag aften.

Fordi "X Factor" og særligt vinderens forløb efterfølgende er så hektisk, er det vigtigt, at vinderen husker at holde fast i sig selv, fortæller søstrene Azilda og Anilde, der vandt den niende sæson af "X Factor" som gruppen Embrace.

- Der kommer til at ske mange gode ting, og man skal huske at være i det, for lige pludselig forsvinder det. Tiden går stærkt, siger Azilda og bliver suppleret af sin søster:

- Man skal huske sig selv, for der sker mange ting. Nu havde vi hinanden til at holde os på jorden. Men man skal forblive ydmyg og tro på sig selv, fordi mange kommer udefra og har en mening. Hvis vi ikke havde familien og hinanden, ville vi måske være et sted, hvor vi tænkte lidt for højt om os selv, siger Anilde og tilføjer:

- Man skal huske, hvem man er. You are not Beyoncé.

Emilie Esther vandt som blot 15-årig "X Factor" med Remee som musikalsk mentor, og det var en vild tid, husker hun.

- Når jeg ser tilbage på det nu, synes jeg, det er vildt, jeg kunne gå igennem det som 15-årig. Det var vildt, men også en fantastisk oplevelse og noget, jeg ser tilbage på med et smil på læben.

- Vinderen skal nyde det, så meget som de kan og finde de rigtige mennesker at arbejde sammen med, som de ved, de kan stole på, og så skal alting nok gå, siger Emilie Esther.

Morten Nørgaard vandt den 10. sæson af "X Factor" og ligesom de andre tidligere vindere af underholdningsprogrammet, lægger han også vægt på, at aftenens vinder skal huske at suge oplevelsen til sig og nyde hvert et øjeblik.

Vinderen af denne sæsons "X Factor" vinder en rejse til Los Angeles i USA, hvor vedkommende i fire dage skal have privatundervisning hos Lady Gagas faste koreograf og visuelle instruktør, Richy Jackson, og sangtræning hos Eric Vetro, der er såkaldt vocal coach for blandt andre Katy Perry, Ariana Grande og Pink.

Desuden får vedkommende lov at indspille en ep med en håndfuld sange.

/ritzau/