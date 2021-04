Forholdet var tyndslidt, og i efteråret kunne Anders Langballe og kæresten ikke mere. Nu er de deleforældre.

44-årige Anders Langballe har i mange år været fast inventar på skærmen, når der skulle laves analyser og politiske indslag på TV2 og TV2 News som politisk redaktør.

Men i 2018 vendte en blodprop i hjernen op og ned på både arbejdsliv og privatliv.

Nu afslører han, at det hårde forløb også har kostet ham forholdet til kæresten, Anette Sønderby, som han var sammen med i 18 år.

Det fortæller han til Billed-Bladet.

Forholdet var slidt ned, og der var ikke mere at give af. Derfor er de nu deleforældre og har børnene Laurits på 14 år og Kirstine på 11 år lige meget.

- Desværre er børnene jo blevet tvunget til at have to hjem, og den situation ville jeg have givet min højre arm for ikke at byde dem. Men jeg ved også, at det ikke ville være godt for dem, hvis vi forsøgte at skabe en tilværelse, som ville være falsk, siger Anders Langballe til Billed-Bladet.

Lige efter Anders Langballe blev ramt af blodproppen i hjernen, kunne han knap nok tale. Det har derfor været en lang, sej kamp at vende tilbage.

Og han har ikke været alene om at betale prisen.

- Det har været vildt nedslidende. For hele familien, for børnene, for Anette, for mig, for vores forældre og venner. For alle. Helt vildt hårdt. Og vi har ikke haft overskud til at bearbejde meget af det, vi har stået igennem, fortæller han til ugebladet.

Anders Langballe har skrevet bogen "Forfra" om forløbet op til og efter blodproppen, og den udkommer den 26. april.

/ritzau/