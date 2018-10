Lars Christiansen røg fredag aften ud af "Vild med dans", men det tager han ganske afslappet.

København. På håndboldbanen har han været vant til at skulle vise temperament og vindermentalitet, men da den tidligere landsholdsspiller Lars Christiansen fredag aften røg ud af "Vild med dans" sammen med sin partner, Sofie Kruuse, var det uden sure miner.

- Helt objektivt set er det fair nok, at det er mig, der ryger ud af programmet. Men Sofie (Kruuse, red.) havde fortjent at gå videre, sagde Lars Christiansen efter showets afgørelse.

- Jeg er realist, og man må nogle gange bøje sig i støvet, hvis der er nogen, der har gjort det bedre end en selv, forklarede han.

Det blev til fem ture på dansegulvet for den tidligere sportsstjerne, og selv om han gerne havde fortsat lidt endnu, har han hele tiden været overbevist om, at han ikke ville klare den hele vejen til finalen.

Efter en omdans mod Eurovision-vinderen Emmelie de Forest og hendes partner, Frederik Nonnemann, røg håndboldstjernen ud.

- Jeg vidste godt, at jeg nok ikke ville komme til at vinde det her, men jeg vidste også, at jeg ville give det alt, hvad jeg havde. Og så har jeg levet med, at det på et tidspunkt ville stoppe, siger han.

- Jeg er gået rimelig afslappet til bananen (hvor deltagerne får at vide, om de skal i omdans, red.). Hvis det sker, så sker det, det kan man ikke gøre noget ved alligevel, siger han.

Derfor tager han nederlaget med oprejst pande.

- Jeg ville gerne have fortsat, men nu er det sådan som det er, og livet går jo videre, siger han.

/ritzau/