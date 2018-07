Efter to år med fuld fart på tv-karrieren vil tidligere paradiso nu tilbage til sit gamle liv.

Jonas Ptak, kendt fra 'Paradise Hotel' sæson 13 og medvirkende i det kommende Viafree-program 'Paradise Kollektivet', takker af og indstiller sin tv-karriere.

– Jeg vil gerne sig tak for to vilde tv-år, men nu det på tide, at jeg kommer tilbage til mit gamle liv, og jeg vil derfor forsætte, hvor jeg slap inden Paradise tilbage i 2016. Det har været en fantastisk oplevelse fra start til slut: en masse fest, nye venner, kærlighed og glade dage. Har du nok i dig selv til at være ligeglad med andre mennesker, så tag en tur til hotellet i Mexico, siger Jonas.

Dermed tyder alting på, at 'Paradise Kollektivet' bliver det sidste, vi ser til Jonas i tv-sammenhæng.

Jonas: Derfor stopper jeg

Der er flere årsager til, at Jonas vælger at stoppe tv-karrieren.

– Jeg kan mærke, at jeg glider væk fra venner og familie, og det ønsker jeg ikke. Jeg har brug for at få den gamle mig på banen, understreger Jonas.

For nylig mistede Jonas sin farfar, og det har givet ham selvindsigt. Det er dog ikke det eneste, Jonas har mistet for nyligt.

– Kort tid efter at jeg mistede min farfar, mistede jeg min drømmepige. Det ved de fleste, hvis de har fulgt mig lidt. Det var så ulideligt at være så dybt forelsket og så ikke kunne være sammen. Det ønsker jeg ikke engang for min værste fjende. Det var seriøst Romeo og Julie, hvor vi havde hovedrollerne. Vi snakker ikke sammen mere i dag, og jeg har givet slip. Jeg ved, at hun har en ny fyr, og jeg håber, at han passer rigtig godt på hende, siger Jonas.

Fokus på musik, træning og arbejde

Nu planlægger Jonas, at han fremadrettet vil fokusere på andre ting end tv. Tidligere har han haft gang i musik, og det vil han fortsætte med. Derudover vil han fokusere på træning.

– Min fine krop er sgu faldet lidt sammen af alt det druk og hygge. Om en lille måneds tid stater jeg igen, og jeg giver mine følgere på Instagram mulighed for at træne med, siger Jonas.

Derudover vil Jonas bruge tiden på sit job, som han elsker, og så vil han finde sin drømmepige.

– Jeg har en verdensrekord, jeg skal slå i år, og jo. Jeg vil rigtig gerne finde en sød pige at bruge min tid på, men den næste, jeg finder, skal være hende, jeg holder på resten af mine dage, så jeg tager mig god tid, siger Jonas.

Jonas har også annonceret sit exit på Instagram. Det kan du se herunder:



