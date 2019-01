En tidligere paradiso lavede for nylig lidt af en heltegerning.

Den tidligere Miss Paradise-vinder Christina Maria Bjerre Olesen har fuld fart på tilværelsen. Den tidligere paradiso blev mor tilbage i december 2016, og siden er hun startet på at uddanne sig til sygeplejerske.

Selvom der er rigeligt at se til for den tidligere ‘Paradise Hotel’-deltager, betyder det dog ikke, at hun ikke altid står klar med en hjælpende hånd. På den måde kan hun også få testet sine sygeplejekundskaber.

»I forrige uge reddede jeg en ung kvinde på 29 år, der var faldet om ved metrostationen og fik muligt et epileptisk krampeanfald. Hun var ikke til at få kontakt med, og hun havde en barnevogn ved sin side med et lille barn på cirka to år i den. Der stod en masse mennesker omkring, der bare stod og gloede, så jeg trådte tættere på. Først var jeg meget nervøs, da jeg aldrig har prøvet noget lignende. Jeg skyndte mig hen til hende og ringede til skadestuen, mens jeg brugte min sygeplejeviden til at tjekke for livstegn,« fortæller Christina Maria om den voldsomme oplevelse og fortsætter:

»Efter et stykke tid kom hun til bevidsthed, og jeg fik spurgt hende, hvad hun hedder. Hun var påvirket af situationen og havde slået hovedet voldsomt. Jeg fortalte hende i små træk, hvad der var sket, og at ambulancen var på vej. Jeg holdt hende forløbet og fortalte hende, at jeg var villig til at hjælpe hende på hospitalet samt holde øje med hendes søn, indtil jeg kunne få fat i et familiemedlem, som kunne tage over. Efterfølgende kom hun godt afsted.«

»Det hele var meget overvældende, og det var en vild oplevelse. Jeg har aldrig prøvet at tage styringen og hjælpe et andet menneske på den måde,« tilføjer Miss Paradise-vinderen.

